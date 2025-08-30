No fim, Juventude vence Ceará fora de casa e empurra Vasco para o Z4

Com disposição e muita entrega, o Juventude, enfim, conquistou a sua primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro. Neste sábado (30), a equipe jaconera venceu o Ceará por 1 a 0, na Arena Castelão, pela 22ª rodada da competição. Mandaca aproveitou falha da zaga do Vozão para decretar o triunfo. Junto a isso, o goleiro Jandrei foi um dos destaques com grandes defesas. A partida, aliás, marcou a reestreia de Vina pelo time cearense após quatro meses.
Com o resultado, o Ceará permanece na 10ª posição, com 26 pontos, e fica a seis pontos do G6. O Juventude, por sua vez, vai para 16ª colocação, sai da zona de rebaixamento, com 21 pontos, e empurra o Vasco para a zona da degola. O Cruz-Maltino, aliás, encara o Sport, neste domingo, na Ilha do Retiro, e pode sair do Z4.
Agora, os times descansam por conta da Data Fifa e só voltam a campo no dia 14 de setembro. O Ceará enfrenta o Vasco, às 20h30, em São Januário. Do outro lado, o Juventude recebe o Flamengo, às 16h, no Alfredo Jaconi.
O JOGO
O Ceará foi melhor nos 45 minutos iniciais diante do Juventude. O Vozão teve duas boas oportunidades antes dos cinco minutos com Aylon. A esperança de gols, Pedro Raul arriscou uma finalização, mas desviou na defesa. No fim, ele cabeceou uma bola, mas Wilker Ángel afastou o perigo. O time cearense, aliás, pediu pênalti. Do outro lado, a melhor chance do Juve aconteceu com Taliari, mas Bruno Ferreira defendeu.
Na volta para a segunda, o técnico Thiago Carpini fez três alterações para tentar o panorama. No entanto, o Ceará manteve o ímpeto da etapa inicial. O atacante Pedro Raúl fez uma cabeçada, como manda o figurino, mas o goleiro Jandrei fez uma defesa à queima roupa. Depois de um bom início, o Vozão cansou e cedeu campo. Assim, o time Jaconero subiu as linhas e conseguiu ter mais posse de bola. Além disso, chegou com perigo, especialmente, com bolas paradas e cruzamentos. Na metade para o fim, o jogo ficou truncado, com as equipes cometendo muitos erros de passe. Porém, perto dos 45, Dieguinho arriscou de fora da área, e Jandrei novamente fez grande defesa.
Contudo, no apagar das luzes, o Juventude balançou as redes. Com disposição, o lateral Reginaldo fez um GRANDE cruzamento na medida para Mandaca finalizar de cabeça e decretar a primeira vitória fora de casa da equipe jaconera.
VINA DE VOLTA
Depois de quatro meses em recuperação física, Vina entrou em campo, neste sábado. O jogador entrou aos 23 minutos do segundo tempo e arrancou gritos da torcida cearense, pois é um dos ídolos da história do clube. O camisa 29, apesar da movimentação e buscando o jogo, ainda precisar de tempo para recuperar o bom futebol entre 2020 e 2023. Ele teve apenas uma chance ao chutar de longe para defesa de Jandrei.
CEARÁ 0x1 JUVENTUDE
Campeonato Brasileiro – 22ª rodada
Data: 30/8/2025 (sábado)
Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)
Gols: Mandaca, 49’/2°T (0-1)
CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Éder, Marcos Victor, Nicolas (Lucas Lima, 39’/2°T); Dieguinho, Richardson (Vina, 23’/2°T), Lucas Mugini (Pedro Henrique, 11’/2°T); Galeano (Rodriguinho, 39’/2°T), Pedro Raul e Aylon (Fernando Sobral, 22’/2°T). Técnico: Léo Condé.
JUVENTUDE: Jandrei; Reginaldo, Abner (Luan Freitas, intervalo), Wilker Ángel, Marcelo Hermes, Caíque (Giraldo, 27’/2°t); Jadson, Luis Mandaca, Gabriel Veron (Igor Formiga, intervalo); Gabriel Taliari (Matheus Babi, intervalo) e Batalla (Ênio, 27’/2°T). Técnico: Thiago Carpini.
Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB)
Assistentes: Luis Filipe Goncalves Correa(PB) e Schumacher Marques Gomes (PB)
VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)
Cartão Amarelo: Marcelo Hermes, Caíque, Matheus Babi, Giraldo, Batalla, Jandrei, Carpini (JUV)
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.