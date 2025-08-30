Porto vence clássico contra o Sporting com golaço de ex-São Paulo

Com um jogo consistente e dominante, mesmo atuando na casa do atual bicampeão português, o Porto venceu o Sporting por 2 a 1 neste sábado, 30/8. A partida foi no estádio de Alvalade e contou com o brilho de um garoto brasileiro. Afinal, William Gomes, ex-São Paulo, fez um golaço sensacional — o segundo dos portistas — sendo determinante para a vitória dos visitantes. Os tentos foram no segundo tempo. Antes do gol de William Gomes, Luuk de Jong marcou o primeiro dos visitantes. O Sporting diminuiu já na reta final, com Nehuen Pérez, contra. Mas ficou nisso.

O Porto alcança, assim, os 12 pontos, com campanha 100% e na liderança. Mas o Sporting, com nove pontos, vai cair na tabela ao fim da rodada.

Porto dá nó tático no primeiro tempo

O jogo era no Alvalade e o Sporting, o favorito. Contudo, quem surpreendeu nos primeiros minutos foi o Porto, com um jogo muito consistente, dominando totalmente os primeiros dez minutos. E lamentou muito a chance que Borja Sainz perdeu antes do primeiro minuto: um chute no travessão do goleiro Rui Silva. Apenas depois dos 15 minutos o Sporting começou a entrar no jogo — primeiro em contra-ataques, depois equilibrando o meio de campo e trabalhando melhor a bola na intermediária. Em um contra-ataque, um chute perigoso de Catamo que Alberto Costa rechaçou foi seu grande momento. Mas o Porto foi quem teve as maiores chances, com Froholdt e Rodrigo Mora chutando com perigo.

Que golaço, William Gomes!

No segundo tempo, o Porto seguiu melhor e saiu na frente aos 16 minutos. O lateral Alberto Costa foi ao fundo e cruzou para a conclusão de Luuk de Jong. O resultado fazia justiça. Mas ficou ainda melhor aos 19: William recebeu pela direita, cortou para dentro e, de fora da área, mandou um chute forte e com efeito que morreu na gaveta. Enfim, uma pintura do jogador, que foi um dos melhores em campo.

O Sporting voltou ao jogo quando, aos 29, conseguiu diminuir o placar. Ricardo Mangas recebeu pela esquerda, na linha de fundo, e cruzou. Nehuem Pérez tentou cortar e fez contra. O Sporting tentou manter uma pegada ofensiva, tentando buscar o empate. Mas parou por aí.

4ª rodada do Campeonato Português

Sexta-feira (29/8)

Gil Vicente 2×0 Moreirense

Sábado (30/8)

Casa Pia 0x2 Nacional

Vitória de Guimarães 1×1 Arouca

AVS (Aves) 0x1 Famalicão

Sporting 1×2 Porto

Domingo (31/8)

Tondela x Estoril – 11h30

Alverca x Benfica-14h

Rio Ave x Braga -16h30

Segunda-feira (1/9)

Santa Clara x Estrela Amadora

