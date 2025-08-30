Veja os classificados à 2ª fase e os rebaixados da Série C do Brasileiro

Brusque vence e garante uma das vagas para a fase decisiva da Série C. Dos oito sobreviventes, quatro subirão para a Segundona - (crédito: Foto: Divulgação/Brusque)

Se Terminou neste sábado, 30/8, a fase de grupos da Série C. Com o fim da 19ª e última rodada, foram conhecidos os três últimos classificados para a próxima e decisiva fase — e os dois times que se juntam aos dois já rebaixados.

Caxias, Ponte Preta, Náutico, Londrina e São Bernardo entravam em campo já dentro do G8. Restavam três vagas e nove times na luta. Melhor para Brusque, Guarani e Floresta — este último foi o único que entrou fora do G8 e se classificou. Foi beneficiado pela vitória por 2 a 0 sobre o São Bernardo e pela derrota do Ituano para o Náutico. O Ituano, aliás, caiu de oitavo para 12º.

Já na briga contra o rebaixamento, Retrô e Tombense entraram rebaixados. Restavam duas vagas, e cinco equipes jogando no desespero. No confronto entre times no Z4, o ABC recebeu o Itabaiana, mas perdeu por 1 a 0. Assim, o time do Rio Grande do Norte caiu. Já o Itabaiana, ao alcançar os 22 pontos, se salvou graças à derrota do CSA para o Brusque por 2 a 0. Enfim, CSA, ABC, Retrô e Tombense são os times que caíram para a Quarta Divisão.

Assim, estão definidos os dois grupos da próxima fase da Série C:

Grupo A

Caxias

Londrina

São Bernardo

Floresta

Grupo B

Ponte Preta

Náutico

Brusque

Guarani

Na próxima fase, os times jogam em turno e returno dentro dos grupos. Os dois primeiros de cada grupo sobem para a Série B em 2026. Já os campeões dos grupos se enfrentam em uma final para decidir quem será o campeão da Terceirona.

Os jogos da 19ª rodada da Série C (fase de grupo)

Ponte Preta 1×0 Londrina

ABC 0x1 Itabaiana

Náutico 3×0 Ituano

Brusque 2x0 CSA

Ypiranga-RS 1x0 Figueirense

Tombense 2x2 Guarani

Confiança 1×0 Retrô

Floresta 2x0 São Bernardo

Maringá 3×0 Caxias

Anápolis 2×0 Botafogo-PB

CLASSIFICAÇÃO FINAL DA FASE DE GRUPOS

Classificados à fase decisiva

1º Caxias – 37 pontos (12 vitórias e saldo de 5)

2º Ponte Preta – 36 pontos (11 vitórias e saldo de 4)

3º Náutico – 36 pontos (10 vitórias e saldo de 18)

4º Londrina – 30 pontos (8 vitórias e saldo de 8)

5º São Bernardo – 30 pontos (8 vitórias e saldo de 4)

6º Brusque – 28 pontos (8 vitórias e saldo de 3)

7º Guarani – 27 pontos (7 vitórias e saldo de 0, 20 gols)

8º Floresta – 27 pontos (7 vitórias e saldo de 0, 15 gols)

Seguem na C em 2026

9º Confiança – 26 pontos (7 vitórias e saldo de -1)

10º Ypiranga-RS – 25 pontos (7 vitórias e saldo de -4)

11º Maringá – 25 pontos (5 vitórias e saldo de 2)

12º Ituano – 24 pontos (6 vitórias e saldo de -5)

13º Botafogo-PB – 23 pontos (6 vitórias e saldo de 1)

14º Figueirense – 23 pontos (5 vitórias e saldo de 3)

15º Anápolis – 23 pontos (5 vitórias e saldo de -3)

16º Itabaiana – 22 pontos (6 vitórias e saldo de -4)

Rebaixados

17º CSA – 22 pontos (5 vitórias e saldo de -2)

18º ABC – 18 pontos (2 vitórias e saldo de -5)

19º Retrô – 14 pontos (3 vitórias e saldo de -15)

20º Tombense – 14 pontos (2 vitórias e saldo de -9)

