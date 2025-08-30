Brighton x Manchester City: onde assistir, escalações e arbitragem

O Manchester City vai até Brighton, no Falmer Stadium, neste domingo, 31/8, em duelo pela terceira rodada da Premier League inglesa. Com três pontos (uma vitória e uma derrota), o rival precisa vencer. Afinal, com um tropeço terminará a rodada longe dos líderes. Já o Brighton não começou bem: tem apenas um ponto, está na zona de rebaixamento e tenta a primeira vitória. Contudo, é um time perigoso, principalmente em seus domínios. O jogo será às 10h (de Brasília).

Onde assistir

ESPN e Disney+ transmitirão a partir das 10h (de Brasília).

No duelo deste domingo contra o Brighton, o artilheiro norueguês Haaland chega ao seu jogo 100 em Campeonatos Ingleses. Foto: Michael Regan/Getty Images

Como chega o Brighton?

O técnico Fabian Hurzeler aguarda a decisão do departamento médico para saber se poderá contar com Rutter. Mas tudo indica que, se ele for liberado, começará no banco como opção para o segundo tempo. Quem está fora é Adam Webster, que não se recuperou da lesão, e Julio Enciso, que acabou não permanecendo no clube após a negociação com o Strasbourg fracassar. Ele segue em tratamento de lesão e não vai para o jogo. Enfim, Baleba, que deve retornar ao Manchester United, pode fazer sua última partida pelo Brighton.

Como chega o Manchester City?

O jogo marcará a 100ª partida de Haaland na Premier League e tudo indica que, apesar de Guardiola sempre alternar a equipe, ele começará como titular. Mas o City não terá Gvardiol, Savinho, Kovacic nem Kalvin Phillips — todos lesionados. Apesar do mau desempenho na rodada passada, com muitos erros, Guardiola mantém Trafford no gol, deixando Ederson novamente no banco. Afinal,o brasileiro deve deixar o clube, especialmente se a contratação de Donnarumma for concretizada.

BRIGHTON X MANCHESTER CITY



3ª Rodada do Campeonato Inglês

Data e horário: 31/8/2025, 10h (de Brasília)

Local: Falmer Stadium, Brighton (ING)

BRIGHTON: Verbruggen; Wieffer, Dunk, Van Hecke e De Cuyper; Baleba e Ayari; Minteh, O’Riley eMitoma; Welbeck. Técnico: Fabian Hurzeler

MANCHESTER CITY: Trafford; Lewis, Stones, Dias e O’Reilly; Rodri; Cherki, Silva, Reijnders e Marmoush; Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Árbitro: Darren England

Auxiliares: Scott Ledger alongside Akil Howson,

VAR: Paul Tierney

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.