Corinthians renova com Gui Negão até 2030

O Corinthians anunciou neste sábado (30) a renovação de contrato com o atacante Gui Negão. O jogador, que é cria da base do clube, estendeu seu vínculo até junho de 2030, com uma multa rescisória de R$ 140 milhões para o mercado nacional. Para clubes estrangeiros, o valor da multa é de 100 milhões de euros, cerca de R$ 635 milhões.

Gui Negão ganhou destaque nos últimos jogos do Timão. Nas últimas três partidas, o atacante anotou três gols, incluindo o da vitória contra o Athletico, na Copa do Brasil. O jogador chegou ao clube em 2016, atuou pelo futsal e também passou por todas as categorias de base alvinegra, nas quais conquistou o Paulistão Sub-17 em 2023.

O atacante recebeu as primeiras oportunidades no time principal no ano passado, se consolidando nesta temporada. Gui Negão avaliou que tem uma trajetória vencedora dentro do clube e destacou que recebeu um presente pelos nove anos de clube nesta renovação.

“É a minha terceira renovação aqui no clube. Espero poder contribuir com muita luta, muita vontade, gols e, se Deus quiser, títulos também. Até agora, minha trajetória foi muito vitoriosa. Estou completando nove anos de clube e esta renovação é um presentaço enorme para mim”, ressaltou o jogador.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.