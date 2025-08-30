Palmeiras encerra preparação para o Dérbi

O Palmeiras finalizou neste sábado (30) a preparação para a disputa do clássico contra o Corinthians, neste domingo (31), na Neo Química Arena. A comissão técnica passou detalhes para o elenco em vídeo e os jogadores realizaram trabalhos táticos de construção de jogo e ajustes de posicionamento, além de bolas paradas.

Para a partida, Abel Ferreira não tem muitos desfalques pontuais. Ficam de fora o atacante Paulinho e o meia Bruno Rodrigues, que só voltam a atuar no ano que vem, e Raphael Veiga, com dores no púbis. Além disso, o português contará com o retorno do volante Aníbal Moreno, que retorna de lesão.

O time deve ter poucas alterações com relação Pa equipe que venceu o Sport, na última rodada do Brasileirão. Moreno retorna ao seu lugar no meio de campo e Abel deve seguir com o revezamento na lateral direita, entre Giay e Khellven.

Esse é o sétimo e último dérbi entre Palmeiras e Corinthians neste temporada. O desempenho contra o rival é ruim, com três derrotas, dois empates e uma vitória, contando com a eliminação na Copa do Brasil e a perda do título paulista. Entretanto, o Verdão vive um grande momento no campeonato, sem perder desde a disputa do Mundial, e quer seguir na vice-liderança da tabela.

