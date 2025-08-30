Matheus Pereira marca de falta e Cruzeiro bate o São Paulo

O Cruzeiro segue a sua caça pela parte de cima da tabela. Na noite deste sábado (30), o Cabuloso bateu o São Paulo 1 a 0, no Mineirão. Matheus Pereira, em cobrança de falta, marcou o único da partida. O clube mineiro venceu a segunda partida consecutiva e chegou ao terceiro jogo de invencibilidade.
Com o resultado, a Raposa sobe de forma momentânea para a vice-liderança da tabela, com 44 pontos, dois a menos que o líder Flamengo. Já o Tricolor perdeu a oportunidade de entrar no G6 e permanece na sétima colocação, com 32 pontos.
Depois da pausa da Data Fifa, o Cruzeiro vai encarar o Bahia, em Salvador. Antes disso, a Raposa decide uma vaga na semifinal da Copa do Brasil, contra o Atlético. Já o Tricolor recebe o Botafogo, no Morumbis.
Tricolor melhor na primeira etapa
A partida começou com o São Paulo pressionando e aparecendo no campo de ataque. Entretanto, o Tricolor conseguiu criar poucas chances efetivas de gol e só teve uma grande oportunidade em finalização de fora da área de Rodriguinho, que passou próxima à trave.
Aos poucos, o Cruzeiro conseguiu chegar no ataque e levou perigo ao gol paulista. William arriscou de fora da área e Rafael fez boa defesa. Ainda na primeira etapa, Villalba soltou um foguete de fora da área e mandou perto da meta adversária.
Matheus Pereira marca e Cruzeiro vence
O segundo tempo começou mais equilibrado. Após sobra na área, Rodriguinho pegou de bate-pronto e novamente tirou tinta da trave. O Cruzeiro respondeu em cabeçada de Matheus Pereira, que cabeceou para um milagre de Rafael. Porém, quando o meia cobrou falta, a bola desviou na barreira e enganou o goleiro, abrindo o marcador para o Cabuloso.
Com a vantagem no marcador, a Raposa cresceu ainda mais na partida e teve oportunidades para ampliar. Gabriel Barbosa recebeu na área, chutou cruzado e parou em boa defesa de Rafael. O goleiro são-paulino brilhou mais uma vez em cobrança de escanteio. Primeiro, salvou em cabeçada de Fabrício Bruno. No rebote, Rafael fez milagre em chute de Villalba.
Nos minutos finais, o São Paulo veio para cima e tentou o empate. Bobadilla recebeu na lateral da área e chutou para defesa de Cássio. Entretanto, o goleiro cruzeirense salvou em cabeçada de Rodriguinho, na qual fez um verdadeiro milagre ao defender a finalização à queima-roupa para evitar o empate.
CRUZEIRO X SÃO PAULO
22ª rodada do Campeonato Brasileiro
Data e horário: 30/08/2025, às 21h (de Brasília)
Local: Estádio do Mineirão, Belo Horizonte (MG)
Público total: 36.882 torcedores
Renda: R$ 2.175.177,30
Gol: Matheus Pereira, 18’/2ºT (1-0)
CRUZEIRO: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva (Sinisterra, 41’/2ºT), Matheus Henrique e Matheus Pereira (Kauã Prates, 41’/2ºT); Wanderson (Eduardo, 27’/2ºT) e Kaio Jorge (Gabriel Barbosa, intervalo). Técnico: Leonardo Jardim.
SÃO PAULO: Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Cédric Soares, Pablo Maia (Henrique, 37’/2ºT), Bobadilla, Rodriguinho e Patrick (Wendell, 37’/2ºT); Ferreira (Tapia, 32’/2ºT) e Luciano (Dinenno, 32’/2ºT). Técnico: Hernán Crespo.
Árbitro: Anderson Daronco (RS)
Auxiliares: Rafael da Silva Alves (RS) e Mauricio Coelho Silva Penna (RS)
VAR: Wagner Reway (SC)
Cartões Amarelos: Villalba e Lucas Silva (CEC); Luciano, Rodriguinho, Patryck e Bobadilla (SPFC)
