Leonardo Jardim enaltece superação do Cruzeiro em meio a duelo complicado

O Cruzeiro vai para a pausa da Data Fifa com bons resultados na bagagem. Na noite deste sábado (30), o Cabuloso derrotou o São Paulo por 1 a 0 e pode terminar a rodada na vice-liderança da competição, com 44 pontos.

Mesmo com a vitória, a atuação cruzeirense não foi das melhores. O treinador Leonardo Jardim reconheceu isso após o jogo. Para o português, isso aconteceu por conta da intensidade do adversário e pelo pouco tempo de descanso que a equipe teve após a partida na Copa do Brasil. Por outro lado, o técnico valorizou a performance no segundo tempo e classificou o resultado como justo.

“O primeiro tempo foi o pior primeiro tempo nosso no Campeonato Brasileiro. Muito pela intensidade, pela qualidade que o São Paulo apresentou. Pela falta de descanso nosso, que, já tínhamos dito, que não ia ser fácil só com dois dias de recuperação. Em termos de estratégia, tivemos alguma dificuldade. Na segunda parte fomos extremamente competentes, apesar do adversário em alguns momentos ter o maior volume de jogo. É justo o resultado, porque é sempre justo quem marca, mas foi um grande adversário, principalmente no primeiro tempo. Um São Paulo diferente daquele que enfrentamos na terceira rodada”, ressaltou.

Trabalho para o clássico

Depois da pausa para a Data Fifa, a Raposa terá o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético. Mesmo com a boa vantagem de dois gols conquistada fora de casa, o treinador prega cautela pelo seu lado e também afirma que o Cruzeiro terá que se preparar para as mudanças no comando técnico do Galo.

“Foi um bom jogo, conseguimos fazer dois gols, mas no futebol não existe nada por terminado. Existe mais noventa minutos, vamos jogar com um adversário que mudou a estrutura técnica. Que nós temos que ver bem como vamos abordar o jogo, porque não sabemos muito bem como eles vão se apresentar. Nós temos ainda mais questões que o nosso adversário. Nós temos esse tempo para preparar bem a nossa equipe e também as mudanças do adversário”, pontuou.

