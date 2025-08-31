Botafogo-SP vence o líder Goiás e sobe na tabela da Série B

Goiás e Botafogo-SP se enfrentaram neste sábado, 30/8, na Serrinha, pela 24ª rodada do Brasileirão Série B. Líder da competição, jogando em casa e contra um time da parte de baixo da tabela, o Goiás era o grande favorito. E tudo parecia caminhar para uma vitória tranquila: com apenas 30 segundos de jogo, Wellington Rato abriu o placar no primeiro ataque. Mas o que se desenhava como uma vitória rotineira virou um jogo maluco, e quem levou a melhor foi o Botafogo-SP, que venceu por 3 a 2, para surpresa geral.

Apesar da derrota, o Goiás segue líder com 44 pontos, mas desperdiçou uma chance de ouro de se desgarrar na ponta, já que o vice-líder Coritiba (com 43) também perdeu na rodada. O Botafogo-SP, por sua vez, chegou a 28 pontos e se afastou da zona de rebaixamento, ganhando fôlego no meio da tabela.

Goiás marca primeiro

O gol-relâmpago do Goiás, logo aos 30 segundos, deu a entender que o líder da Série B venceria com facilidade. O lance veio de uma bola levantada na área, que sobrou para Wellington Rato finalizar com precisão. Porém, aos seis minutos, Ronnie Carrillo empatou para o Botafogo-SP, completando cruzamento da esquerda. O placar de 1 a 1 se manteve até o intervalo.

Na volta para o segundo tempo, o Goiás teve tudo para retomar a dianteira: Anselmo Ramon teve a chance de recolocar o time na frente, mas desperdiçou uma cobrança de pênalti. O erro desestabilizou a equipe, que passou a dar espaços — e o Botafogo aproveitou. Em novo pênalti, desta vez a favor do time paulista, Marquinhos cobrou bem e virou: 2 a 1.

Botafogo-SP ri por último

O Goiás tentou reagir e, aos 37, Anselmo Ramon se redimiu, empatando o jogo. Mas a história ainda não estava escrita. Aos 40 minutos, Matheus Barbosa acertou um lindo chute de fora da área, marcando o gol da vitória do Botafogo — um dos mais bonitos da rodada.

O resultado pode ser visto quase como uma aberração estatística: o Goiás teve 69% de posse de bola, finalizou 19 vezes contra 10 do adversário e pressionou o tempo inteiro. Mas futebol é eficácia. Cada time acertou cinco finalizações no gol, e o Botafogo foi muito mais preciso.

Fala, Mancini

“Não fomos competentes em matar o jogo”, lamentou o técnico Vagner Mancini, que durante a semana recusou o convite para voltar ao comando do Vitória e preferiu seguir no Goiás. O treinador segue líder, mas deixou claro o peso da derrota: “Esse resultado definitivamente não estava nos nossos planos.”

