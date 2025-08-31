InícioEsportes
Aston Villa faz proposta por Lucas Paquetá, do West Ham

Aston Villa faz proposta por Lucas Paquetá, do West Ham - (crédito: Foto: Shaun Botterill/Getty Images)
O Aston Villa apresentou uma proposta de 47 milhões de libras (cerca de R$ 345 milhões no câmbio atual) pelo meia Lucas Paquetá, do West Ham, também da Inglaterra. Visando evitar complicações com o Fair Play financeiro da Premier League, o time de Birmingham desmembrou a oferta em três partes.

Assim, de acordo com informações do “ge” deste domingo (31/8), a proposta inicial visa um empréstimo de uma temporada por 5 milhões de libras. Depois, uma obrigação de compra no valor de 37 milhões de libras, além de mais 5 milhões por batimento de metas. O desmembramento da oferta se dá por conta da multa que o Aston Villa recebeu em julho por descumprimento de regras do Fair Play financeiro.

Dessa forma, a proposta se aproxima da pedida de 50 milhões por parte do West Ham. O brasileiro, afinal, tem vínculo até junho de 2027 e é um dos principais jogadores dos Hammers. Paquetá também era alvo do Tottenham e do Everton, outras duas equipes da Premier League.

Há pressa na negociação, aliás. Isso porque a janela fecha já nesta segunda (1º/9) na Inglaterra. Assim, espera-se que Paquetá fique em Londres para aguardar a finalização do acordo, possivelmente atrasando sua apresentação à Seleção Brasileira, esperada também para a segunda.

O camisa 10 do West Ham voltou à Seleção após absolvição na investigação de suposto envolvimento em apostas esportivas. Apesar da negociação em andamento, o jogador começou como titular no jogo contra o Nottingham, neste domingo, às 10h (de Brasília), pela terceira rodada da Premier League.

RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 31/08/2025 10:31
