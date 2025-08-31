Manchester City perde de virada para o Brighton fora de casa

O Manchester City voltou a tropeçar na Premier League. Neste domingo (31/8), pela continuação da terceira rodada, os Citizens viajaram a Brighton e perderam por 2 a 1, de virada, no Amex Stadium. Haaland, em seu centésimo jogo pelo Campeonato Inglês, marcou para o time de Pep Guardiola, enquanto o eterno Milner – com direito a homenagem a Diogo Jota -, e Gruda (este quase nos acréscimos), viraram para os Seagulls.

Com o resultado, o City cai para a 12ª posição, com três pontos. É a primeira vez na carreira de Guardiola que seu time perde duas das três primeiras rodadas – a equipe já vinha de revés em casa para o Tottenham. Já o Brighton alcança sua primeira vitória na competição, deixando o Z-3. Agora, o time sobe para a 10ª colocação, chegando aos quatro pontos.

O jogo

A primeira etapa foi de poucas emoções no Amex Stadium. Haaland, com dez minutos, disparou e tentou chute de canhota. No entanto, a finalização saiu fraca, facilitando a vida do goleiro Verbruggen. Já aos 16′, a única chance do Brighton na etapa inicial. Mitoma, porém, parou em ótima defesa de Trafford em contra-ataque veloz.

Mas, realizando seu 100º jogo de Premier League, Haaland deixou o dele. Marmoush recebeu livre na meia-lua e, após bate-rebate, a bola ficou limpa com o centroavante norueguês, que só teve o trabalho de tirar de Verbruggen, aos 34′.

Mudanças surtem efeito

Na etapa final, o técnico Fabian Hurzeler promoveu quatro mudanças de uma vez, aos 16′. Logo no lance seguinte, as Gaivotas quase chegaram ao empate. O japonês Mitoma deu lindo passe para Minteh, que ficou na cara de Trafford e chutou forte de canhota. O goleiro, porém, fez uma excelente intervenção, impedindo a igualdade. Não por muito tempo, porém.

Isso porque Matheus Nunes cometeu pênalti ao colocar a mão na bola dentro da área. Milner, que acabara de entrar, marcou, aos 21′, conferindo a lei do ex. O veterano de 39 anos, que passou a usar a camisa 20 nesta temporada para homenagear Diogo Jota, falecido no começo de julho em acidente automobilístico, comemorou ao estilo do português. A virada quase saiu aos 26′ após jogada extraordinária de Minteh. Ele deu uma canetaça em Aït-Nouri, driblou mais um e chutou com estilo. Por capricho, a bola saiu por centímetros.

A virada veio no fim. Segundos após Vergrubben realizar um verdadeiro milagre em chance de van Hecken, o Brighton chegou ao segundo gol. Gruda fez linda jogada, deixou o goleiro e o zagueiro Stones no chão, e tocou para a meta vazia, já aos 44′ da etapa final, conferindo o primeiro triunfo das Gaivotas na Premier League.

Próximos passos

A próxima rodada promete muitas emoções para o Manchester City. Afinal, após a Data Fifa, no dia 14/9, os Citizens recebem ninguém menos que o Manchester United, às 12h30 (de Brasília), no Etihad Stadium. Será o primeiro clássico dos comandados de Pep Guardiola. Já o Brighton viaja para enfrentar o Bournemouth. A partida será às 11h, mas um dia antes, em 13/9.

