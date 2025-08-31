Paquetá marca na vitória do West Ham sobre o Nottingham, fora de casa

Paquetá faz um dos gols do West Ham neste 3 a 0 sobre o Nottingham, na casa do rival - (crédito: Foto: Dan Istitene/Getty Images))

Lucas Paquetá fez um dos gols da vitória do West Ham sobre o Nottingham Forest, por 3 a 0, neste domingo, 31/8, pela terceira rodada do Campeonato Inglês. O resultado foi excepcional para o time londrino. Afinal, venceu fora de casa, no City Ground, após perder as duas primeiras partidas e entrar na rodada na lanterna. Curiosamente, os gols do West Ham saíram na reta final: Bowen abriu o placar aos 39 minutos. Paquetá ampliou de pênalti aos 44, e Callum Wilson fechou o placar.

Mas, se Paquetá fez um gol e teve uma outra chance para marcar, o cara do jogo foi Summerville. Afinal, entrou apenas aos 37 do segundo tempo, mas fez a assistência para dois gols e sofreu o pênalti que Paquetá mandou para a rede.

Com esta vitória, o West Ham vai aos três pontos e deixa os últimos lugares. Já o Nottingham perde a invencibilidade, para nos quatro pontos e cai na tabela.

Paquetá marca, Sumerville brilha e West Ham vence

O primeiro tempo teve o Nottingham buscando o jogo, com maior posse, mas sem lances de perigo. Já o West Ham teve a melhor chance da etapa com Paquetá, que recebeu pela esquerda um passe do estreante Mateus Fernandes (português contratado ao Southampton) e mandou de fora da área. Mas Sels fez grande defesa de Sels no jogo.

Na etapa final, o jogo seguiu equilibrado até a entrada de Summerville, aos 37 minutos, no lugar de Mateus Fernandes. Na primeira jogada, aos 39, Summerville fez ótima jogada saindo de dois marcadores — da esquerda para o centro — e rolou para o chute de fora da área de Bowen. O Nottingham se mandou para o ataque tentando o empate, e aí foi fatal. O zagueiro brasileiro Murillo tentou virar o jogo. Mal. Assim, deu a chance para Summerville recuperar a bola, disparar do seu campo até a área do Nottingham, sendo calçado por Sangaré. Pênalti que Paquetá cobrou e ampliou o placar.

Com o time da casa nocauteado, ainda deu tempo para nova jogada de Summerville pela esquerda: um cruzamento certeiro para a conclusão de cabeça de Sangaré, que marcou o terceiro. E não saíram mais gols por causa de duas defesas de Sels. Na última, Bowen driblou três defensores e, na cara do goleiro, chutou para mais uma defesa do arqueiro do Nottingham.

Jogos da 3ª rodada do Inglês

Sábado (30/8)

Chelsea 2×0 Fulham

Wolverhampton 2×3 Everton

Tottenham 0x1 Bournemouth

Manchester United 3×2 Burnley

Sunderland 2×1 Brentford

Leeds 0 0Newcastle

Domingo (31/8)

Brighton 2×1 Manchester City

Nottingham Forest 0x3 West Ham

Liverpool x Arsenal – 12h30

Aston Villa x Crystal Palace – 15h

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.