Neymar volta a ser relacionado pelo Santos

O Santos contará com um retorno de peso para o jogo deste domingo (31/8), contra o Fluminense. Afinal, o camisa 10 Neymar está de volta aos relacionados após perder o jogo contra o Bahia, no último domingo (24/8).

Ele ficou fora da partida em questão (derrota por 2 a 0) para cumprir suspensão automática por três amarelos. Ao mesmo tempo, Ney se recuperava de edema em uma das coxas, o que contribuiu para não constar na lista de Carlo Ancelotti para os próximos jogos da Seleção Brasileira.

A lista do Santos saiu na manhã deste domingo. Apesar do retorno de Neymar, o estreante Juan Pablo Vojvoda ainda não contará com o zagueiro João Basso e o volante Willian Arão. O primeiro tem lesão no músculo adutor da coxa esquerda, enquanto o segundo está fora da equipe desde 25 de julho, quando sofreu um edema muscular na panturrilha direita.

A partida entre Santos e Fluminense, pela 22ª rodada e marcada para as 16h (de Brasília), vale demais para as equipes. O Peixe, em 15º, com 21 pontos, pode alcançar a turma dos 24 pontos – Grêmio, Inter e Atlético-MG – em caso de vitória. Já o Fluzão, em nono, com 27, visa se reaproximar da luta por vaga na Libertadores.

Além da estreia de Vojvoda, o jogo marca o retorno do Santos à Vila Belmiro após dois compromissos no Morumbis, estádio do São Paulo. A última partida no Alçapão foi em 23 de julho, em derrota por 2 a 1 para o Inter, pela 16ª rodada.

Confira os relacionados do Santos

Relacionados para o #SANxFLU! ???? pic.twitter.com/7qI7y9jcgo — Santos FC (@SantosFC) August 31, 2025

