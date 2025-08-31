Corinthians empata com São Paulo e vai à final do Brasileirão feminino

O Corinthians é finalista do Brasileirão feminino pela nona vez na história. Após vencer o jogo de ida por 2 a 0, as Brabas empataram com o São Paulo por 2 a 2, neste domingo (31), no Canindé, e garantiram vaga na decisão contra o Cruzeiro. Dessa forma, o Alvinegro busca o heptacampeonato contra o time mineiro para aumentar sua hegemonia no futebol nacional.

Em desvantagem, o São Paulo começou melhor e abriu o placar com Aline Milene. Contudo, o Corinthians buscou a virada com gols de Mariza e Andressa Alves ainda no primeiro tempo. Na etapa final, o São Paulo empatou com Isa Guimarães, mas não evitou a eliminação. O jogo de ida da final acontecerá no dia 7 de setembro, em Belo Horizonte. Já a partida de volta será em 14, do mesmo mês, em São Paulo.

Corinthians busca virada e coloca um pé na decisão

Após perder o jogo de ida por 2 a 0, o São Paulo precisou correr atrás do prejuízo. Portanto, o Tricolor começou melhor e dando trabalho para a goleira Nicole. Aline Milene chegou a marcar, mas o gol foi anulado por impedimento. Além disso, Mariza também salvou uma bola em cima da linha após finalização da própria Aline Milene.

Mas, quem não faz, leva. Assim, o Corinthians foi quem abriu o placar no Canindé. Após cobrança de escanteio, Mariza ficou com a sobra e chutou forte para abrir o placar, aos 26 minutos. Contudo, a vantagem do Timão não durou muito tempo. Afinal, Aline Milene completou cruzamento de Duda Serrana e empatou, aos 35.

O empate já era o suficiente para o Corinthians garantir vaga na decisão. Mas a situação ficou ainda mais confortável aos 41 minutos. Andressa Alves recebeu na área e colocou as Brabas em vantagem: 2 a 1. Nos acréscimos, o São Paulo teve chance de empatar após a árbitra assinalar pênalti em Crivelari. Contudo, Nicole defendeu a cobrança de Bruna Calderan.

São Paulo tenta reagir, mas as Brabas garantem vaga na final

O panorama mudou na etapa final. Após um início agitado, as equipes voltaram do intervalo com uma postura mais cadenciada. Melhor para o Corinthians, que tinha a vantagem no placar agregado. Contudo, o jogo ganhou um novo roteiro aos 17 minutos. Isa Guimarães recebeu passe em profundidade, invadiu a área e empatou o clássico no Canindé.

Após o empate tricolor, o clássico esquentou. O São Paulo não se entregou e fez um jogo duro. Assim, ambas equipes tiveram espaços para atacar, mas cometeram muitos erros na hora do último passe. Assim, ninguém conseguiu criar uma chance clara e fizeram apenas pressão. Portanto, o empate garantiu o Corinthians na decisão do Brasileirão feminino.

Semifinal do Brasileiro feminino

Domingo, 24 de agosto

Palmeiras 1×3 Cruzeiro (Arena Barueri)

São Paulo 0x2 Corinthians (Pacaembu)

Domingo, 31 de agosto

Cruzeiro 1×2 Palmeiras (Independência)

Corinthians 2×2 São Paulo (Canindé)

