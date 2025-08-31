Corinthians não receberá por transferência de Pedro à Arábia

O Corinthians não terá direito a nenhuma participação pela possível transferência de Pedro para o Al-Ittihad, da Arábia Saudita. Afinal, o Timão vendeu os 30% dos direitos que detinha para o Zenit, da Rússia, no ano passado, segundo o “ge”. Assim, o Alvinegro receberá apenas 2,5% do mecanismo da Fifa para clubes formadores.

O acordo aconteceu em agosto do ano passado. O valor da venda dos 30% dos direitos econômicos é mantido em sigilo. O Al-Ittihad ofereceu 35 milhões de euros (cerca de R$ 222 milhões) por Pedro. Caso tivesse mantido, o Timão receberia R$ 66,6 milhões. Contudo, receberá apenas R$ 5,5 milhões do mecanismo da Fifa.

Do valor da venda dos 30% dos direitos de Pedro, o Corinthians utilizou cerca de R$ 6,5 milhões para abater uma dívida pela contratação do centroavante Yuri Alberto. Aliás, o Timão também nunca divulgou os termos do acordo para contratar o camisa 9, mas o negócio envolveu jogadores como Mantuan, Du Queiroz, Ivan e Robert Renan.

O Corinthians vendeu Pedro ao Zenit, da Rússia, em 2023, por 9 milhões de euros (R$ 46,7 milhões na época). O jovem, que tinha 17 anos, disputou apenas 22 jogos como profissional e marcou um gol.

