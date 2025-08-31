InícioEsportes
Cruzeiro perde para o Palmeiras, mas se classifica à final do Brasileiro feminino

Jogadoras do Cruzeiro comemoram classificação à final

Jogadoras do Cruzeiro comemoram classificação à final - (crédito: Foto: Divulgação CBF )
Jogadoras do Cruzeiro comemoram classificação à final - (crédito: Foto: Divulgação CBF )

O Palmeiras venceu o Cruzeiro pela primeira vez no Brasileiro Feminino, mas não foi o suficiente. Mesmo com a derrota no Independência por 2 a 1, neste domingo (31/09), pela partida da volta da semifinal do Brasileirão, as Cabulosas se classificaram pelo placar agregado de 4 a 3. O time mineiro venceu na ida por 3 a 1. Poliana abriu o placar para as Palestrinas no primeiro tempo. É a primeira vez que o time celeste vai disputar a decisão do Brasileiro Feminino. No segundo tempo, Marília empatou para o Cruzeiro e Amanda Gutierres, artilheira da competição com 17 gols fez o segundo do Palmeiras.  A decisão será contra o Corinthians, que eliminou o São Paulo.

O primeiro tempo foi dominado pela meninas do Verdão. Aos 43, bola na área do Cruzeiro, Amanda Gutierres briga pela bola, mas defesa celeste corta de qualquer jeito. Mas as Cabulosas respondem: Byanca Brasil sobe mais uma vez no contra-ataque. Ela tenta o passe na área, mas defesa do Palmeiras corta, aos 45. O Palmeiras continuou na pressão. Cobrança de escanteio na primeira trave. A zagueira Poliana antecipa a marcação e cabeceia. A bola vai nas mãos de Camila que falha e o Verdão abre o placar, aos 47 minutos do primeiro tempo.
Cabulosas seguram o Verdão na etapa final

No início do segundo tempo, o Cruzeiro seguiu com dificuldade. Contra-ataque do Palmeiras. Bola é lançada para Amanda Gutierres que não domina. A bola sobra para Tainá Maranhã dentro da área. Ela faz o drible, dá o passe para Amanda livre dentro da pequena área, aos 4 minutos, e Isa Haas faz o corte providencial.

A defesa do Palmeiras cochila e a bola é lançada pelo alto na entrada da área. Isabela escora para o meio da área, a atacante Marília, do Cruzeiro, vem de trás e finaliza na saída de Tapia. O Palmeiras não desistiu e ficou em cima até o fim do jogo. Amanda Gutierres avança com a bola dominada e solta uma bomba de fora da área. Camila ainda encosta na bola, mas não evita o gol do Palmeiras e o 17º da artilheira. Porém, no fim deu Cruzeiro: no placar agregado 4 a 3 para as Cabulosas.

CRUZEIRO X PALMEIRAS

Semifinal do Campeonato Brasileiro feminino
Data e horário: 31/08/2025, às 10h30 (de Brasília)
Local: Independência, Belo Horizonte (MG)
Público total:  13.533 torcedores
Gol: Poliana, 47’/1ºT (0-1); Marília, 20’/2ºT (1-1); e Amanda Gutierres, 39’/2ºT (1-2)
CRUZEIRO: Camila Rodrigues; Isabela, Paloma Maciel, Vitória Calhau e Gisseli (Patrícia Sochor); Bedoya, Gaby Soares (Pri Back – Intervalo), Marília (Letícia Alves) e Vanessinha (Miriã); Byanca Brasil e Letícia Ferreira (Isa Haas – Intervalo). Técnico: Jonas Urias.

PALMEIRAS: Kathe Tapia; Fê Palermo, Poliana (Yoreli Rincón), Pati Maldaner e Carla (Laís Estevam); Espinales (Ingryd ), Diany (Tainá Maranhão – Intervalo), Andressinha e Brena; Amanda Gutierres e Soll. Técnico: Camilla Orlando.

Árbitra: Rejane Caetano da Silva (RJ)
Auxiliares: Gizeli Casaril (SC) e Brígida Cirilo Ferreira (AL)
VAR: Anderson da Silveira Farias (RS)
Cartões Amarelos: Vitória Calhau (CRU); Fê Palermo (PAL), Espinales (PAL), Ingryd (PAL), Tainá Maranhão (PAL).

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 31/08/2025 13:13
