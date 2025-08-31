Szoboszlai faz golaço de falta, e Liverpool vence Arsenal

O Liverpool segue invicto no Campeonato Inglês. Com lindo gol de falta de Szoboszlai, os Reds venceram o clássico com o Arsenal por 1 a 0, neste domingo (31), em Anfield, pela 2ª rodada. Em um jogo intenso e de poucas oportunidades, os ataques sofreram com a forte marcação. Contudo, o húngaro acertou um chute de rara felicidade, aos 37 minutos do segundo tempo, para garantir a vitória.

Com a vitória, o Liverpool chegou aos nove pontos e assumiu a liderança do Campeonato Inglês. Já o Arsenal, por sua vez, fica em terceiro, com seis. Líder, os Reds voltam a campo no dia 14, às 10h (de Brasília), contra o Burnley, fora de casa, enquanto os Gunners recebem o Nottingham Forest, dia 13, às 8h30, no Emirates, pela 3ª rodada da competição.

Muita transpiração e pouca inspiração

O primeiro tempo foi movimentado, mas de poucas emoções. Afinal, Liverpool e Arsenal fizeram um jogo de muita marcação e intensidade, mas de pouca inspiração. Assim, nomes como Salah e Gyökeres sofreram com os defensores. O único lance de perigo saiu dos pés de Madueke, que obrigou Alisson a fazer uma boa defesa.

O panorama não mudou na etapa final. O Arsenal deu trabalho em nova tentativa de Madueke, mas Alisson defendeu. O Liverpool, por sua vez, chegou a marcar com Ekitiké, mas o gol foi anulado por impedimento. Quando o empate parecia que iria permanecer no placar, o meia Szoboszlai acertou uma linda cobrança de falta para garantir a vitória dos Reds em Anfield.

No fim do jogo, o Arsenal tentou fazer uma pressão. O Liverpool perdeu Wirtz, por lesão, e se fechou com a entrada do japonês Endo. Assim, o Arsenal obteve mais de 80% da posse de bola nos últimos cinco minutos e empilhou bola na área dos Reds. Contudo, o paredão vermelho, liderado por Van Dijk, resistiu bem e assegurou a vitória.

Jogos da 3ª rodada do Inglês

Sábado (30/8)

Chelsea 2×0 Fulham

Wolverhampton 2×3 Everton

Tottenham 0x1 Bournemouth

Manchester United 3×2 Burnley

Sunderland 2×1 Brentford

Leeds 0x0 Newcastle

Domingo (31/8)

Brighton 2×1 Manchester City

Nottingham Forest 0x3 West Ham

Liverpool 1×0 Arsenal

Aston Villa x Crystal Palace – 15h

