Polêmico goleiro Bruno, ex-Flamengo, é campeão de torneio amador no Rio

Um mês após conquistar o campeonato de futebol amador de São José de Ubá, o goleiro Bruno ganhou o título do torneio municipal de Iguaba Grande. Afinal, o ex-jogador do Flamengo se destacou com defesas de pênaltis e ajudou a equipe de Cidade Nova a vencer o BDG, neste domingo (31), na disputa de penalidades, no Campo do América, em Cidade Nova.

O jogo terminou 1 a 1. Bruno chegou a defender um pênalti, mas deu rebote e sofreu o gol. Na disputa de penalidades, pegou mais três — e quase pegou mais um, mas frangou. Contudo, terminou sendo decisivo para a vitória do Cidade Nova, que faturou o terceiro título consecutivo da competição.

Desde que aposentou do futebol, Bruno tem disputado torneios amadores, principalmente no Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, sua terra natal. No sábado (30), o goleiro conquistou outro título amador. Afinal, defendeu o Rive Atlético Clube na decisão do Campeonato Sulino, no Espírito Santo, e ajudou a sua equipe a vencer o Alto Pongal.

Condenação de Bruno

Destaque do Flamengo entre 2007 e 2010, Bruno foi preso em julho de 2010, acusado pelo assassinato da modelo Eliza Samúdio. Assim, em março de 2013, acabou condenado a 22 anos e três meses de prisão. Afinal, a Justiça considerou o goleiro culpado por homicídio triplamente qualificado, sequestro e ocultação de cadáver.

Em fevereiro de 2017, Bruno recebeu o primeiro habeas corpus. Contudo, dois meses depois ele voltou à prisão após decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Em julho de 2019, ele obteve o direito à progressão ao regime semiaberto. Desde janeiro de 2023, está em liberdade condicional.

Mesmo preso em regime fechado, Bruno assinou contrato com o Montes Claros em 2014, mas não chegou a jogar pela equipe mineira. Por causa do direito do regime semiaberto, ele voltou a jogar profissionalmente pelo Boa Esporte. Ao todo, disputou cinco jogos, mesmo com diversos protestos pelo país.

A vida depois da prisão

Entre 2019 e 2021, Bruno conseguiu jogar profissionalmente. Mas não durou muito tempo. Além da curta passagem pelo Montes Claros, também teve uma rápida passagem pelo Poços de Caldas, da terceira divisão mineira. Contudo, rescindiu o contrato após dois meses, por conflitos com a diretoria.

Em 2020, Bruno recebeu uma nova chance no Rio Branco-AC. Na época, o único patrocinador do clube acreano rescindiu o contrato. A passagem durou seis meses, e o clube recebeu duras críticas, principalmente quando celebrou o gol marcado pelo jogador, pela Série D do Brasileirão. Ao todo, foram 18 jogos.

Bruno voltou a jogar somente em maio de 2021, pelo Atlético Carioca, da quinta divisão do Rio de Janeiro. Mas não durou muito tempo. Em julho, decidiu se aposentar do futebol. Desde então, futebol só de várzea. Fora dos campos, chegou a abrir uma loja de açaí em São Pedro da Aldeia e trabalhou como entregador de móveis.

