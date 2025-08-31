Chapecoense x Vila Nova: onde assistir, escalações e arbitragem

Chapecoense e Vila Nova se enfrentam nesta segunda-feira (1), às 19h (de Brasília), na Arena Condá - (crédito: Foto: Jogada10)

Em confronto da parte de cima da tabela, Chapecoense e Vila Nova se enfrentam nesta segunda-feira (1), às 19h (de Brasília), na Arena Condá, pela 24ª rodada da Série B do Brasileirão. Apesar da briga pelo acesso, catarinenses e goianos possuem objetivos diferentes. Afinal, a Chape mira o título, além de voltar para a elite do futebol brasileiro. Já o Tigre, por sua vez, tenta se aproximar do G4.

Veja a classificação da Série B do Brasileirão!

Onde assistir

O jogo terá transmissão ao vivo do Disney+.

Como chega a Chapecoense

Em terceiro lugar, a Chapecoense começou a rodada apenas quatro pontos atrás do líder e três do vice-líder. Com as derrotas de Goiás e Coritiba, o time catarinense pode embolar a briga pelo título. Portanto, precisa fazer valer o mando de campo e fazer o dever de casa.

Assim, o técnico Gilmar Dal Pozzo deve mandar a campo força máxima. O único desfalque é o meia Giovanni Augusto. Afinal, recebeu o terceiro cartão amarelo na goleada sobre o Athletic e terá que cumprir suspensão automática.

Como chega o Vila Nova

Em oitavo lugar com 33 pontos, o Vila Nova ainda tem chances de subir. Afinal, não está distante do G4. A diferença para o quarto colocado Criciúma é de seis pontos, já que o time catarinense venceu na rodada. Portanto, o time goiano precisa vencer ou pelo menos pontuar.

Contudo, o técnico Paulo Turra terá problemas para resolver. Afinal, o treinador tem três desfalques por suspensão: Weverton, Vinícius Paiva e Willian Formiga. Além deles, Arilson precisou passar por cirurgia por causa de uma hérnia inguinal.

CHAPECOENSE x VILA NOVA

Série B do Brasileiro – 24ª rodada

Data e hora: 01/09/2025, às 19h (de Brasília)

Local: Arena Condá, em Chapecó (SC)

CHAPECOENSE: Rafael Santos; Victor Caetano, Eduardo Doma, João Paulo, Gabriel Inocêncio e Walter Clar; Bruno Matias, Rafael Carvalheira e Marcinho; Italo e Neto Pessoa. Técnico: Gilmar Dal Pozzo

VILA NOVA: Halls; Elias, Tiago Pagnussat, Walisson Maia e Higor; Ralf, João Vieira e Dodô; Júnior Todinho, Gabriel Poveda e André Luís. Técnico: Paulo Turra

Árbitro: Fabio Augusto Santos Sa Junior (SE)

Assistentes: Rodrigo Guimaraes Pereira (SE) e Alex Sandro Quadros Thome (RR)

VAR: Douglas Schwengber da Silva (RS)

Onde assistir: Disney+

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.