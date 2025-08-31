InícioEsportes
Esportes

Corinthians x Palmeiras, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Corinthians e Palmeiras voltam a se enfrentar. Agora o duelo pe pelo Brasileirão

Corinthians e Palmeiras voltam a se enfrentar. Agora o duelo pe pelo Brasileirão - (crédito: Foto: Arte Jogada10)
Corinthians e Palmeiras voltam a se enfrentar. Agora o duelo pe pelo Brasileirão - (crédito: Foto: Arte Jogada10)

Corinthians e Palmeiras agitam São Paulo e  fazem mais um dérbi quente neste domingo (31/8), às 18h30(de Brasília), na Neo Química Arena, pela 22ª rodada do Brasileiro. Apesar de uma campanha abaixo na competição, o Timão vem empolgado após vencer seus últimos dois compromissos contra o Vasco e o Athletico-PR, esse pela Copa do Brasil. Já o Verdão vem de três triunfos seguidos no torneio e tenta apagar as imagens ruins deixada contra o seu maior rival nos últimos encontros.

A Voz do Esporte fará a cobertura desta partida. O esquenta começa às 17h (de Brasília) sob o comando de João Delfino, que também estará na narração.

 

A cobertura anda conta com Cleiton Santos nos comentários e André Bachá nas reportagens. Clique na arteacimaa partir das 17h (de Brasília) e não perca nada deste jogo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 31/08/2025 16:46
    x