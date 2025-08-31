InícioEsportes
Esportes

Vitória x Atlético, AO VIVO,com a Voz do Esporte, às 17h

Vitória e Atlético Mineiro jogam no Barradçao neste domingo, pelo Brasileirão

Vitória e Atlético Mineiro jogam no Barradçao neste domingo, pelo Brasileirão - (crédito: Foto: Arte Jogada10)
Vitória e Atlético Mineiro jogam no Barradçao neste domingo, pelo Brasileirão - (crédito: Foto: Arte Jogada10)

Neste domingo, 31/8, Vitória e Atlético-MG entram em campo em busca de reação após uma semana conturbada. O Rubro-Negro demitiu Fábio Carille após a goleada histórica que levou de 8 a 0 para o Flamengo, a maior da era dos pontos corridos. Já o Alvinegro caiu diante do Cruzeiro, nas quartas de final da Copa do Brasil, e também ficou sem técnico, já que a diretoria dispensou Cuca. A bola rola no Barradão a partir das 18h30 (de Brasília).

A Voz do Esporte  transmite a partir das 17h (de Brasília). E assim que a bola rolar,  Christian Rafael, que também estará no comando do esquenta, fará a narração.

A cobertura anda conta com Henrique Neves nos comentários e Vanderlei Lima nas reportagens. Clique na arte acima a partir das 17h (de Brasília) e não perca nada deste jogo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 31/08/2025 17:06
    x