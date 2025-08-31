Pelo Italiano, a Udinese surpreende a Inter, em Milão

Davis leva a bola rumo ao ataque para a Udinese e recebe a marcação de Bisseck, da Inter de Milão - (crédito: Foto: Marco Luzzani/Getty Images)

A Udinese causou surpresa no Giuseppe Meazza, em Milão, neste domingo, 31/8. Em jogo pela terceira rodada do Campeonato Italiano, foi até a casa da Inter e venceu de virada, por 2 a 1. O time de Údine viu o lateral-artilheiro Dumfries abrir o placar, mas ainda no primeiro tempo conseguiu passar à frente. Primeiro, com um gol de Keinan Davies, de pênalti. Depois, em belo chute de Attia. Na etapa final, fechadíssima, segurou a Inter, que chegou a ter um gol anulado e perdeu um caminhão de chances — mas não conseguiu o empate.

Assim, a Udinese vai aos quatro pontos, superando a Internazionale, que parou nos três pontos.

Udinese vira o jogo

O jogo teve um primeiro tempo surpreendente. A Udinese jogou sem medo, buscando o ataque e também dando espaços para a Inter. E foi o time da casa que saiu na frente aos 16 minutos. Uma bola levantada na área resultou numa confusão em que a bola sobrou para Dumfries chutar e colocar a Inter em vantagem: 1 a 0 no placar.

Porém, aos 29, o mesmo Dumfries protagonizou o lance do gol de empate da Udinese. Bayio tentou a cabeçada na área, aparecendo por trás do lateral. A bola bateu no braço do holandês. Keinan Davies cobrou bem e empatou. E a surpresa veio aos 40: Attia recebeu na entrada da área pela esquerda e arriscou dali mesmo. Belo gol — e Udinese na frente!

Inter de Milão pressiona, mas perde o jogo

No segundo tempo, como era de se esperar, a Inter, em casa, foi pressão total. Chegou a empatar com Di Marco, num belo chute após Thuram fazer o pivô e tocar para o arremate do lateral. Mas o VAR anulou: Thuram estava impedido no lance.

E tome Inter no ataque. Um lance incrível ocorreu aos 25: após chuveirinho, a Inter teve exatas oito oportunidades de finalização — sete bloqueadas ou rechaçadas. Na oitava, Barella chutou por cima. Além dessa, teve cabeçada de Thuram raspando o travessão, e a Udinese, com o time todo na sua intermediária, segurando o placar.

Jogos da 2ª rodada do Campeonato Italiano

Sexta-feira (29/8)

Cremonese 3×2 Sassuolo

Lecce 0x2 Milan

Sábado (30/8)

Bologna 1×0 Como

Parma 1×1 Atalanta

Napoli 1×0 Cagliari

Pisa 0x1 Roma

Domingo (31/8)

Genoa 0x1 Juventus

Torino 0x0 Fiorentina

Inter de Milão 1×2 Udinese

Lazio 4×0 Verona

