Com gol de Volpi, Grêmio arranca empate com Flamengo no Maracanã

Com propostas bem diferentes de jogo, Flamengo e Grêmio empataram por 1 a 1, neste domingo (31), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. A equipe rubro-negra teve mais posse de bola e esteve com frequência no ataque, enquanto o Tricolor Gaúcho se fechou da maneira que pode e atuou nos contra-ataques. Arrascaeta abriu o placar no segundo tempo, mas o goleiro Thiago Volpi, em cobrança de pênalti, deixou tudo igual no estádio.

Com o resultado, o Flamengo se mantém na liderança, com 47 pontos, três a mais que o Cruzeiro, segundo colocado. Do outro lado, o Grêmio ganha duas posições e vai para a 12ª colocação, com 25 pontos. Agora, os times só voltam a campo daqui a duas semanas por conta da Data Fifa. O Rubro-Negro enfrenta o Juventude, no dia 14 de setembro, às 16h, no Alfredo Jaconi, pelo Campeonato Brasileiro. No dia antes, o Tricolor recebe o Mirassol, também no mesmo horário.

Poucas ações de ataque

Rossi e Gabriel Brazão quase não sujaram o uniforme na primeira etapa. O Flamengo procurou propor o jogo e teve maior posse de bola. No entanto, a equipe rubro-negra encontrou o Grêmio bem postado no meio e na defesa. Afinal, o técnico Mano Menezes apostou na trinca de volantes, que dificultaram os lances ofensivos do time carioca. As melhores oportunidades do time de Filipe Luís aconteceram com Pedro, que recebeu um cruzamento de Arrascaeta, mas Volpi fez uma defesa à queima roupa. Logo em seguida, o camisa 9 tocou por cima do goleiro, mas Noriega afastou de bicicleta. Do outro lado, o Tricolor Gaúcho buscou os contra-ataques, porém sem qualquer inspiração.

Arrascaeta, em grande fase

A segunda etapa começou da mesma maneira que os 45 minutos iniciais. No entanto, o Flamengo foi mais incisivo no ataque. Léo Ortiz e Saúl tiveram oportunidades de balançar as redes. Porém, o maestro Arrascaeta não desperdiçou e tocou no cantinho do goleiro Volpi após passe “açucarado” de Pedro. O gol, aliás, saiu em contra-ataque depois de uma saída rápida do Grêmio. Depois disso, o Fla seguiu com a mesma intensidade. De la Cruz assustou em duas cobranças de falta e Léo Pereira perdeu uma grande chance, mas Volpi defendeu. Após os 30 minutos, a equipe carioca diminuiu o ritmo e começou a dar campo para o tricolor gaúcho, que começaram a chegar mais ao ataque.

Volpi marca de pênalti

Em um dos ataques do Imortal, Pavón recebeu nas costas de Ayrton Lucas. Ele faz o cruzamento e o lateral do Flamengo tocou com a mão na bola dentro da área. Árbitro logo marcou o pênalti para o Grêmio. De forma inusitada, Tiago Volpi, que fez grandes defesas no jogo, pediu para cobrar a penalidade. Com qualidade, o arqueiro deslocou Rossi e empatou o jogo perto dos 40 minutos. Foi, aliás, o primeiro gol de Volpi com a camisa do time gaúcho.

FLAMENGO 1×1 GRÊMIO

Campeonato Brasileiro – 22ª rodada

Data: 31/8/2025 (domingo)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Público/Renda: 69.447 presentes/R$ 4.995.950,00

Gols: Arrascaeta, 7’/2°T (1-0); Volpi, 39’/2°T (1-1)

FLAMENGO: Rossi; Varela (Emerson Royal, 44’/2°T), Léo Pereira, Léo Ortiz e Ayrton Lucas; De la Cruz (Evertton Araújo, 30’/2°T), Saúl, Arrascaeta; Plata (Luiz Araújo, 12’/2°T), Samuel Lino e Pedro (Bruno Henrique, 30’/2°T). Técnico: Filipe Luís.

GRÊMIO: Volpi; Marcos Rocha, Noriega, Kannemann, Marlon; Cuéllar, Dodi (André, 32’/2°T), Edenilson (Pavón, 20’/2°T); Cristian Olivera (Aravena, 14’/2°T), Braithwaite (Cristaldo, 14’/2°T) e Carlos Vinícius (Wagner Leonardo, 32’/2°T). Técnico: Mano Menezes.

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)

VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

Cartão Amarelo: Léo Ortiz (FLA), Kannemann, Dodi (GRE)