Neymar lamenta VAR no fim: ‘Mais uma vez atrapalhou o bonito do futebol’

Neymar lamentou VAR no final do duelo contra o Fluminense e falou da amizade com Thiago Silva

O Santos ficou no empate sem gols com o Fluminense, neste domingo (31/8), na Vila Belmiro, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado manteve o Peixe em busca de recuperação na tabela e gerou reclamações de Neymar, que voltou a atuar como titular e não escondeu a frustração com a atuação do VAR.

“Mais uma vez, né? O VAR atrapalhou o bonito do futebol, são detalhes que na minha opinião, eu mudaria essas regras. O pé é a nossa base, então não tinha que ser traçada a linha ali. Enfim, mas isso não sou eu que manda. Conseguimos fazer um bom jogo, acho que no primeiro e no segundo tempo também, criamos oportunidades, tínhamos que acertar o último passe, são detalhes que temos que acertar o mais rápido possível, porque a água já está batendo na bunda”, afirmou o camisa 10.

O craque também comentou a rivalidade particular com Thiago Silva, zagueiro do Fluminense e ex-companheiro de Seleção Brasileira e PSG. Neymar reencontrou o amigo neste domingo, agora em lados opostos.

“Nossa rivalidade dentro de campo é tão grande que nos treinos no PSG, no treino da seleção o Tite já separou uma briga minha e dele. Somos muito competitivos, queremos ganhar um do outro. Por mais que somos muito amigos fora de campo, quero sempre ganhar dele. E ele também!”, brincou o camisa 10.

