‘Ele brincou que iria fazer um gol’, revela Thiago Silva sobre duelo com Neymar

O zagueiro Thiago Silva falou sobre o reencontro com o amigo Neymar. A partida entre Fluminense e Santos, aliás, terminou empatada em 0 a 0. O jogo, que ocorreu na Vila Belmiro neste domingo (31), foi válido pelo Brasileirão. O experiente defensor revelou uma brincadeira com o craque durante a partida. Além disso, ele valorizou o ponto conquistado fora de casa, mesmo sem uma grande atuação.

O confronto, de fato, marcou mais um duelo entre os dois amigos. Thiago Silva fez questão de exaltar a forte relação que tem com o camisa 10 do Santos:

“Sempre especial enfrentar os amigos. A gente escuta muitas coisas, muita bobeira de fora. Antes da rivalidade existe uma amizade. No meio do jogo ele brincou que iria apostar e fazer um gol. Faz parte do jogo essa conversa.”

O zagueiro, inclusive, também demonstrou empatia com o momento difícil do adversário. Ele aproveitou a entrevista para desejar sorte ao amigo e ao time do Santos.

“Desejamos muita sorte ao Santos, ao Neymar, que estão nessa fase ruim”, comentou o zagueiro. “Tenho certeza que eles, junto com o Vojvoda, vão sair dessa”, afirmou o experiente defensor.

Thiago Silva analisa partida

Sobre a partida, a análise do jogador do Fluminense foi bastante sincera. Ele reconheceu que a sua equipe não teve uma grande atuação na Vila Belmiro.

“Fizemos um primeiro tempo equilibrado, no segundo o Santos controlou”, admitiu Thiago Silva. “Mas é isso, nem sempre vamos jogar bem, mas mesmo nesses jogos não podemos sair derrotados”, completou o zagueiro.

Desse modo, o ponto conquistado fora de casa, no fim das contas, foi muito comemorado. O resultado mantém o Fluminense na briga pelo “pelotão de cima” do campeonato. A equipe, que vinha de uma sequência ruim, consegue pontuar novamente. A mentalidade do time, portanto, de não perder jogos difíceis parece estar consolidada no elenco.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.