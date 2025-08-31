Neymar e Ganso protagonizam discussão em reencontro na Vila Belmiro

O empate em 0 a 0 entre Santos e Fluminense, neste domingo (31), na Vila Belmiro, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi marcado não apenas pelo equilíbrio dentro de campo, mas também por um momento de tensão entre dois velhos conhecidos da torcida santista: Neymar e Paulo Henrique Ganso.

Na reta final da partida, Neymar sofreu uma falta dura e não escondeu a insatisfação com a marcação. A reclamação gerou uma repreensão de Ganso, que rapidamente iniciou um debate acalorado com o ex-companheiro de ataque nos tempos de Peixe. O camisa 10 santista reagiu mostrando a perna, ainda com as marcas do lance, em resposta ao meia tricolor.

Neymar reclamou do pisão que tomou e ficou furioso com a arbitragem. Tomou amarelo e piorou ainda mais o comportamento. Ganso reclamou que o camisa 10 chutou a bola depois do amarelo. Neymar e Ganso bateram boca feio depois disso. pic.twitter.com/WTbjVNARZT — ? (@DoentesPFutebol) August 31, 2025

Curiosamente, foi a primeira vez que os dois se enfrentaram novamente na Vila Belmiro desde a época em que formaram uma das duplas mais marcantes da história recente do Santos, conquistando títulos e encantando o torcedor. O reencontro, no entanto, acabou simbolizado pelo clima de rivalidade que o duelo exigia.

Apesar do desentendimento, os ânimos logo esfriaram. Após o apito final, Neymar e Ganso se cumprimentaram e trocaram um abraço no gramado, encerrando o episódio em tom amistoso.

Com o resultado, o Santos segue em busca de reação no campeonato, enquanto o Fluminense mantém campanha instável fora de casa.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook