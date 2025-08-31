Arrascaeta pede ajustes no Flamengo: ‘Escapou no finalzinho’

Arrascaeta analisou o empate por 1 a 1 entre Flamengo e Grêmio, pelo Brasileirão. Autor do gol rubro-negro, o camisa 10 lamentou o resultado e destacou a necessidade de corrigir detalhes para evitar gols no fim, mas também celebrou o 17º gol no ano, no Maracanã.
“Infelizmente a gente não conseguiu sair com a vitória. Fizemos de tudo, mas acabou escapando no finalzinho. São pequenos detalhes que precisamos corrigir. É melhorar para o próximo jogo. Eu sempre falo que fico feliz em ajudar o grupo, seja com gol ou assistência. Assim que é bom. Feliz por isso”, disse à TV Globo.
O Flamengo teve amplo domínio da posse de bola e criou chances para um resultado confortável. Mas as chances pararam em defesas de Volpi, cortes da zaga e erros rubro-negros. Assim, com o placar mínimo até os minutos finais, pênalti cobrado pelo goleiro rival sacramentou o empate.
Com o resultado, o Flamengo se mantém na liderança, com 47 pontos, três a mais que o Cruzeiro, segundo colocado. O Rubro-Negro, assim, torce para o Palmeiras não vencer o clássico com o Corinthians, o que garantiria uma rodada de folga na tabela.
