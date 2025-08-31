Internacional x Fortaleza, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h

No Beira-Rio, o Internacional encara o Fortaleza em jogo decisivo envolvendo a continuidade ou demissão do técnico Roger Machado. O embate pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro ocorre, neste domingo (31/08), às 20h30, no Beira-Rio. Inclusive, marca o encontro de duas equipes que ostentam campanhas negativas no torneio. Afinal, o Colorado com 24 pontos está na metade de baixo da tabela. Já o Leão do Picci, está na zona de rebaixamento, mais especificamente, na 19ª colocação, com 15 pontos.

