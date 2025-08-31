Com gol polêmico, Barcelona empata com o Rayo. Ficou barato, Barça!

Rayo Vallecano e Barcelona empataram em 1 a 1 neste domingo, 31/8, no Estádio de Vallecas, na Grande Madri. O duelo, válido pela terceira rodada do Espanhol, foi muito bom, com o Rayo superior ao Barcelona, perdendo uma série de oportunidades que pararam nas defesas do goleiro Joan García, o melhor em campo. Além disso, o time da casa teve um gol anulado e saiu muito na bronca: o gol do Barcelona foi de Lamine Yamal, num pênalti que ele mesmo sofreu. Só que a marcação foi muito contestada e polêmica. Pelas imagens, nada aconteceu. O gol fez o Barça abrir o placar, mas, no segundo tempo, Fran Pérez empatou.

O Barcelona perde os 100% de aproveitamento e a chance de assumir a liderança. Com sete pontos, está em quarto lugar. O Rayo Vallecano, com quatro pontos, ocupa a décima posição.

Barcelona e o gol polêmico

O primeiro tempo foi excelente, lá e cá. O Rayo Vallecano, apoiado pela torcida, jogou de igual para igual. Se o Barcelona teve oportunidades com Raphinha e Yamal nos primeiros minutos, foi do time de Madri a chance de ouro no primeiro tempo, quando Álvaro García cruzou e Pedro Díaz, desmarcado quase na pequena área, chutou e o goleiro Juan García fez uma defesa milagrosa.

Aos 38, o lance mais polêmico — e que vai dar muito o que falar. Lamine Yamal entrou na área e caiu. Pareceu até falta de Yamal, ou simulação amadora. Mas o juiz deu pênalti. Como durante o jogo o VAR estava com problema de comunicação, não se sabe se, na hora, estava funcionando ou não. Valeu a marcação de uma penalidade muito polêmica. Yamal cobrou e marcou.

Rayo empata e, por pouco, não vence

Mas o Rayo Vallecano foi guerreiro. E, no segundo tempo, manteve uma postura ofensiva, buscando a todo custo o empate e fazendo do goleiro barcelonista o melhor em campo, com uma série de grandes defesas. No ataque, o Barça era perigoso, mas a intensidade estava do lado do time da casa, que, de tanto tentar, chegou ao empate. Palazón cobrou escanteio pela direita e Fran Pérez bateu. A bola ainda estourou no travessão e entrou.

O Rayo não se contentou com o empate e seguiu no ataque. Chegou a ter um gol anulado. Seria a glória. Mas, nos minutos finais, as oportunidades foram do Barcelona, com Yamal e García. Enfim, apito final do juiz e 1 a 1.

3ªrodada do Campeonato Espanhol

Sexta-feira (29/8)

Elche 2×0 Levante

Valencia 3×0 Getafe

Sábado (30/8)

Alavés 1×1 Atlético de Madrid

Oviedo 1×0 Real Sociedad

Girona 0x2 Sevilla

Real Madrid 2×1 Mallorca

Domingo (31/8)

Celta 1×1 Villarreal

Betis 1×2 Athletic Bilbao

Espayol 1×0 Osasuna

Rayo Vallecano 1×1 Barcelona

