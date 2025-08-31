Neymar explica ausência na Seleção: ‘Foi opção técnica’

Após o empate sem gols entre Santos e Fluminense, neste domingo (31/8), na Vila Belmiro, o atacante Neymar aproveitou para esclarecer sua real condição física. O jogador havia ficado fora do duelo contra o Bahia, na última rodada, e também não foi incluído na mais recente lista de convocados da Seleção Brasileira, o que levantou suspeitas de problemas médicos.

“Foi um edema que eu tive no adutor, que não foi nada demais, tanto que joguei hoje. Preferiram me poupar dos treinos para eu poder me recuperar. Fiquei de fora (da convocação) por opção técnica mesmo, não tem nada a ver com condição física. Eu respeito a decisão do treinador. Já que estou de fora, me resta torcer para que façam bons jogos”, afirmou o camisa 10.

Ancelotti explica ausência de Neymar

Em contrapartida, o técnico Carlo Ancelotti também comentou a ausência do craque. Segundo o italiano, a comissão técnica prioriza atletas que estejam em plena forma física.

“O Neymar teve um pequeno problema na última semana. Mas não precisamos testá-lo. Todo mundo o conhece. Ele precisa chegar em uma boa condição física para ajudar e fazer as coisas bem na Copa do Mundo. Um critério muito importante para a comissão é o aspecto físico. Um jogador que joga na seleção tem que estar 100% fisicamente. Isso é muito importante para nós. A competência em qualquer posição existe. É muito grande. Se o jogador não estar 100% posso chamar outro, sem problemas”, disse Ancelotti.

Embora tenha voltado ao time titular do Santos, Neymar teve atuação discreta diante do Fluminense. Ainda assim, sua presença acabou sendo vista como positiva pelo torcedor, que espera maior protagonismo do camisa 10 nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro.

