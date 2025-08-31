Diretor do Flamengo detona arbitragem em empate: ‘Não parece por acaso’

O Flamengo ficou na bronca com a arbitragem após o empate com Grêmio, no Maracanã, neste domingo, pela 22ª rodada do Brasileirão. Diante disso, o diretor de futebol, José Boto, criticou o desempenho de Zanovelli na tarde deste domingo. Além disso, o português citou que a má atuação dos árbitros diante do Rubro-Negro é constante.

“Estou muito preocupado. Não com o desempenho da equipe. Jogou bem, criou oportunidades. O goleiro deles fez boas defesas. O que me preocupa é esse tipo de arbitragem. Não é só o pênalti, o pênalti parece ter sido bem assinalado. A constância do jogo parado (faltas), com faltas que não são faltas para nos prejudicar. Não é possível que uma equipe que tem o volume ofensivo que tivemos, com 67% de posse de bola, 26 finalizações, 13 escanteios contra zero, faz mais faltas que o adversário. Isso é impossível, não existe em lugar algum no mundo. Isso preocupa porque não é a primeira vez que acontece”, disse Boto.

“A questão não é a estupidez dos adversários. Os adversários jogam com as armas que têm. A estupidez é da arbitragem”, completou o dirigente.

O dirigente português, aliás, destacou que o pênalti foi correto a marcação. No entanto, assim como Filipe Luís, também reclamou do jogo picotado.

“Isso é um padrão que já foi verificado. Não pode acontecer. Os adversários jogam como podem e sabem. São legítimas todas as formas de jogar. O que não pode acontecer é uma arbitragem que nos prejudica, tira o ritmo de jogo. Não é o pênalti, foi bem marcado. É travar o jogo, dar cartões para os nossos jogadores quando nem faltas fazem. Esse tipo de arbitragem, que não é a primeira vez, é que precisamos estar atentos. Não parece por acaso”, concluiu.

E agora?

Apesar do empate, o Flamengo, afinal, segue na liderança isolada do Brasileirão. O Rubro-Negro, portanto, soma 47 pontos em 21 jogos, tendo o Cruzeiro como equipe mais próxima, com 44 pontos em 22 jogos. Contudo, é importante salientar que o Palmeiras pode chegar a 45 pontos, se vencer o Corinthians em jogo na noite deste domingo (31).

