Vini Jr. aparece no jogo do Alverca, em Portugal, e causa sensação

A maior sensação do jogo entre Alverca e Benfica pelo Campeonato Português neste domingo (31/8) estava fora de campo. Afinal, o jogador brasileiro Vini Jr. marcou presença na tribuna do acanhado estádio que sediou a partida, em Alverca do Ribatejo. Com capacidade para 7.700 torcedores, o Complexo Desportivo de Alverca contou com a audiência do atacante do Real Madrid por um motivo especial. Ele é um dos donos do clube, que retornou à elite do futebol português depois de 21 anos de ausência.

De acordo com a imprensa portuguesa, Vini Jr. faz parte de um grupo de investidores do Brasil e da Espanha que adquiriu o clube em fevereiro deste ano por cerca de 8 milhões de euros (R$ 50,7 milhões na cotação atual). E o atleta está disposto a usar sua força midiática para turbinar a marca do Alverca. Assim, no mês passado, ele divulgou fotos e um vídeo do lançamento do novo uniforme do time. E para isso se juntou a outros nomes de apelo popular: o volante Camavinga, que joga com Vini Jr no Real Madrid, o rapper americano Travis Scott e o DJ Chase B.

A presença de Vini Jr. agitou os bastidores antes de a bola rolar. Simpático, ele deu autógrafos e tirou fotos com fãs portugueses. Apesar do clima de euforia com o visitante ilustre, o time de Alverca perdeu para o Benfica por 2 a 1. Ironicamente, o mesmo placar da vitória do Real Madrid sobre o Mallorca, na véspera, quando Vini Jr foi ovacionado ao marcar o gol da vitória dos madridistas pela LaLiga no mítico estádio Santiago Bernabéu.

Vini Jr. vê derrota do Alverca: mal na tabela

No Complexo de Alverca, Schjelderup e Dedic marcaram para o Benfica e Davy Gui descontou para os anfitriões. Vale destacar que Richard Ríos, ex-Palmeiras, atuou como titular do time lisboeta. O Alverca, por sua vez, tem 6 brasileiros na equipe.

Com o resultado, o Benfica chega a nove pontos em três jogos no Campeonato Português, enquanto o Alverca soma apenas um ponto em quatro partidas.

Para Vini Jr. o jogo valeu não apenas para prestigiar sua propriedade, mas para observação do Benfica, que será adversário do Real Madrid em 28 de janeiro de 2026, pela fase de grupos da Liga dos Campeões. A partida será no Estádio da Luz, a casa do clube lisboeta.

