Renato exalta a entrega do Fluminense: ‘O que prevaleceu foi a atitude’

O técnico Renato Gaúcho exaltou a entrega de sua equipe no empate com o Santos. A análise do comandante ocorreu após o placar de 0 a 0 na Vila Belmiro. O jogo, que foi disputado neste domingo (31), foi válido pelo Brasileirão. Para o treinador, o mais importante na partida foi a postura de luta do time. “O que prevaleceu foi a atitude do meu time durante o tempo todo”, afirmou.

Sobre a partida, o técnico valorizou muito o ponto conquistado fora de casa. Ele fez questão de elogiar a postura de luta de sua equipe contra um adversário perigoso.

“Acho que o que prevaleceu foi a atitude do meu time durante o tempo todo. Nós brigamos, lutamos contra um adversário perigoso que precisava dar um resultado”, analisou o comandante.

O treinador, inclusive, foi questionado sobre ter feito uma troca mais defensiva no fim. Ele defendeu a entrada do zagueiro Igor Rabello nos minutos finais da partida.

“Chega um determinado momento que você tem que saber sofrer”, explicou o treinador. “É óbvio que o treinador colocou mais um zagueiro (…) pra que a gente não tome um gol de bola parada”, justificou.

Renato defende rotação de jogadores

A intensa rotação de jogadores, aliás, foi outro tema importante da coletiva. Renato Gaúcho voltou a defender a necessidade de fazer trocas constantes no time.

“Meu time não tem titular, eu tenho um grupo. Exatamente porque a cada três dias o meu time tem que estar em campo. “Eu não posso colocar o mesmo jogador em todos os jogos”, reforçou o técnico do Fluminense.

Renato também comentou sobre a estreia do recém-contratado Santi Moreno como titular. Ele explicou que o jogador estrangeiro precisa de tempo para se adaptar:

“Conversei bastante com ele ontem, ele já tá adaptado com os companheiros. Essa adaptação ele vai pegar durante os treinos e durante os jogos. Por isso eu optei pra que ele começasse na partida.”

Por conta de todo esse desgaste e da entrega mostrada pelo time, o elenco agora terá um descanso. O técnico Renato Gaúcho anunciou que dará quatro dias de folga para os jogadores aproveitarem a Data Fifa.

“O melhor treinamento pra gente agora vão ser esses quatro dias de folga. Eles vão descansar a cabeça, curtir a família. Sexta-feira, a gente volta”, finalizou o técnico.

