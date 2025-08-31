Mano Menezes, técnico do Grêmio, valoriza empate com o Flamengo: ‘Motivador’

Depois de empatar sem gols com o Ceará na rodada passada, o Grêmio chegou ao Maracanã com a missão complicada de segurar o embalado líder Flamengo. Mas apesar da dificuldade, o Tricolor Gaúcho conseguiu arrancar um empate em 1 a 1 e garantiu um ponto importante longe de casa.

Após o apito final, o técnico Mano Menezes fez questão de valorizar o resultado conquistado no Maracanã, principalmente pela forma com que a partida se desenhou e em relação ao nível de dificuldade em enfrentar o líder da competição.

“A gente leva esse ponto. Vamos saber valorizar ele bem, pelo momento de tudo que está acontecendo. Que ele seja algo motivador para a gente. Ganhamos mais um ou dois jogadores, isso é importante nessa hora. Começar a crescer, a ter time, para dar entrosamento do meio para frente, para termos mais qualidade quando os adversários nos propiciarem controle maior, e, com jogo mais qualificado, decidir jogos na nossa casa também.”

E o Arthur?

O próximo compromisso do Grêmio será apenas depois da parada do Brasileirão para a Data Fifa. O Tricolor Gaúcho volta a entrar em campo no dia 13 de setembro, sábado, ao receber o Mirassol na Arena, às 15h (horário de Brasília).

Para esta partida, a tendência é que Mano Menezes possa contar com o volante Arthur – grande reforço da equipe nesta janela de meio de temporada. O jogador deve fazer um trabalho físico específico para entrar em condições de fardar a camisa tricolor já no dia 13.

“O momento exigia muito essa qualificação. A gente está muito feliz, a nossa janela foi muito boa mesmo, e tenho certeza que de agora pra frente o Grêmio retoma o seu nível. Logo poderemos oferecer o famoso futebol de qualidade com resultado. Vejo o Arthur como um segundo homem de meio-campo. Temos agora dois primeiros volantes, o Cuéllar voltou fazendo a função muito bem, temos também o Noriega, então vamos deixar essa função para eles. E colocar o Arthur, que é um jogador de passe, de movimentos curtos inteligentíssimos. Acredito que aí reside onde começa a evolução que nós queremos ter. Todo mundo sempre pensa nos meias para construir o jogo, mas hoje, no futebol atual, essa construção começa nos volantes, e até nos zagueiros.”

