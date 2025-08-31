Nottingham Forest oficializa contratação do goleiro John, ex-Botafogo

O Nottingham Forest, da Inglaterra, anunciou, neste domingo (31/8), a contratação do goleiro John, que estava no Botafogo. O jogador, de 29 anos, chega ao clube inglês com contrato de três temporadas. O arqueiro chegou ao Glorioso em 2024, após a equipe carioca pagar 1,5 milhão de dólares (cerca de R$ 7 milhões na época) ao Santos. Ele tinha vínculo até 2028.

No Nottingham, aliás, ele reencontrará antigos companheiros, como o zagueiro Jair e o atacante Igor Jesus. Aliás, os três estiveram juntos na campanha do Botafogo no Mundial de Clubes, onde o clube passou pelo “grupo da morte” para chegar às oitavas de final.

Mesmo com pouco tempo, John, assim, tomou conta do gol alvinegro e foi um dos destaques na campanha dos títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro de 2024. Ao todo, ele somou 89 jogos pelo clube.

Textor se despede de John

O dono da SAF alvinegra, Joh Textor, publicou um registro no estádio City Ground, casa do Nottingham Forest, novo destino do arqueiro. Em nota, o americano, portanto, destacou que John agora poderá “viver um sonho” na Premier League, da Inglaterra.

“Muito orgulhoso deste grande homem, que nos ajudou a vencer o Campeonato Brasileiro, o campeonato sul-americano (Libertadores) e uma vitória sobre o PSG na Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Agora, vai poder viver um sonho e jogar na maior liga do mundo, pelo Nottingham Forest, na Premier League. Na Eagle Football “nós temos que ser campeões pelos nossos jogadores, para sermos campeões pelos nossos torcedores”, disse Textor.

