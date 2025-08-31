Samuel Lino revela surpresa com convocação: ‘Espero desfrutar’

Atacante do Flamengo, Samuel Lino chegou recentemente no clube, conseguiu boas atuações e vai para a Seleção Brasileira. Após empate amargo com o Grêmio, neste domingo, o jogador revelou que ficou surpreso com a decisão de Carlo Ancelotti, e agora estará à disposição para os jogos contra Chile e Bolívias, pelas últimas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo.

“Estou me sentindo muito bem, com uma boa expectativa. Recebi essa notícia em casa, estava descansando e pensando nesse jogo com o Grêmio. Fui surpreendido. Fico muito feliz. Vim para o Flamengo buscar esse objetivo e mais objetivos dentro do clube. Fico feliz de ter conquistado esse momento. Espero desfrutar e dar o melhor de mim”, disse o atacante.

Samuel Lino, aliás, afirmou que o técnico Filipe Luís o parabenizou sobre a convocação. No entanto, ele ainda não teve nenhuma conversa.

“O Filipe me parabenizou, não tivemos nenhuma conversa. Falamos sobre o jogo. Temos objetivos pessoais e metas. Fico feliz.”

Samuel Lino, afinal, vai ocupar o lugar de Matheus Cunha, do Manchester United, que deixou a partida do time inglês contra Burnley aos 30 minutos do primeiro tempo. O jogador teve problema muscular na coxa esquerda. Por fim, o atacante do Flamengo se apresenta à comissão de Carlo Ancelotti nesta segunda (1º), na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro.

