Flaco López vê Palmeiras superior no Dérbi: ‘Jogamos muito melhor’

O clássico entre Corinthians e Palmeiras, disputado neste domingo (31/8), terminou empatado em 1 a 1, mas deixou um gosto amargo no elenco alviverde. Para o atacante Flaco López, o Verdão foi superior durante os 90 minutos, porém não conseguiu transformar a superioridade em vitória na Neo Química Arena.

O Palmeiras criou muito mais que o rival. Afinal, foram 19 finalizações contra apenas nove do Corinthians. Mesmo assim, o único gol alviverde saiu em cobrança de pênalti de Vitor Roque, ainda no primeiro tempo. O empate corintiano veio em um lance infeliz, quando Piquerez marcou contra. Após o apito final, Flaco López demonstrou frustração com o resultado.

“Fizemos um grande jogo, jogamos muito melhor que eles, no campo deles. Tomamos um gol que não estava nos planos, jogo não foi como queríamos. Temos que seguir trabalhando. O resultado não foi um reflexo do jogo. Criamos muitas chances. Grande parte do jogo tivemos a posse. Precisamos melhorar a eficácia. Criamos muitas situações e no futebol, quando não faz, a gente acaba tomando o gol”, avaliou o argentino.

Apesar da decepção com o empate, o atacante tem motivos para comemorar. López foi convocado pela primeira vez para defender a seleção argentina nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo.

“Feliz pela convocação. Pela primeira vez represento meu país. Sonhei muitas vezes com isso. E concretizar é viver um sonho”, celebrou.

O atacante viaja nesta semana para se apresentar à seleção, enquanto o Palmeiras foca na sequência do Brasileirão e na preparação para a reta final da temporada.

