Hugo Souza valoriza empate no Dérbi e projeta sequência no Corinthians e Seleção

O Corinthians mostrou força para buscar o empate em 1 a 1 contra o Palmeiras no último Dérbi da temporada, disputado neste domingo (31/8), na Neo Química Arena, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo com desfalques importantes, o Timão conseguiu equilibrar o clássico e contou com boa atuação de Hugo Souza, um dos destaques do duelo.

Sem Yuri Alberto, Matheuzinho, Carrillo e José Martínez, todos no departamento médico, além de Matheus Bidu suspenso, o técnico Dorival Júnior teve de improvisar a equipe. No fim, Hugo Souza valorizou o esforço coletivo.

“Motivação é sempre a mesma. Para entrar num Derby, a motivação está sempre ali em cima. A equipe está toda de parabéns. A gente vem de dois jogos muito pesados, estamos sem jogadores importantes na nossa equipe. Conseguimos nos portar bem mesmo com essas ausências, conseguimos fazer um grande jogo. Queríamos muito a vitória, claro, mas acredito que fizemos o nosso melhor e vamos conseguir as vitórias que precisamos daqui para frente”, afirmou o goleiro à Cazé TV.

Além disso, o clássico também marcou o reencontro dos corintianos com Carlos Miguel, hoje no Palmeiras. Vaiado e xingado desde o aquecimento, o goleiro rival foi lembrado por Hugo, que chegou ao Corinthians justamente após a saída do ex-companheiro para a Europa.

“É normal o que aconteceu, mas faz parte. Desejo toda sorte para o Carlos Miguel. Além de um companheiro, é um amigo também. Espero que ele vá muito bem e possa desempenhar a carreira dele da melhor forma possível”, declarou.

Hugo Souza deixa o Corinthians para defender a Seleção Brasileira

Agora, o calendário do futebol brasileiro vai dar uma pausa para a Data Fifa. Hugo Souza não estará disponível para Dorival nesse período, já que foi novamente chamado por Carlo Ancelotti para defender a Seleção nas Eliminatórias da Copa do Mundo.

“Tenho certeza que vai ser muito importante para que a gente possa recuperar alguns jogadores, descansar também. Eu não, graças a Deus [risos]. Vou para mais um período de convocação e estou muito feliz por esse momento e por tudo que estou vivendo. Vamos para mais uma Data Fifa com muita vontade, com muita garra, para dar o meu melhor na Seleção, porque meu foco agora é lá”, completou.

Com o empate, o Corinthians chegou a 26 pontos e permaneceu em 11º lugar na tabela. O próximo compromisso será decisivo. Afinal, no dia 10 de setembro, o Timão encara o Athletico-PR pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, às 21h30, na Neo Química Arena. Como venceu o duelo de ida por 1 a 0, o time joga por um novo empate para avançar à semifinal.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook