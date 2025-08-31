Carlos Cuesta desembarca no Rio para assinar com Vasco

Novo reforço do Vasco, Carlos Cuesta desembarcou na noite deste domingo (31) para realizar exames médicos e assinar contrato por empréstimo. Ele, aliás, pertence ao Galatasaray. O zagueiro colombiano de 26 anos foi breve ao comentar sobre o acerto e quer jogar o quanto antes.

“Estou bem, estou feliz de vir para o Rio e estar aqui para conquistar tudo com o Vasco. Espero que seja muito rápido para que eu já possa treinar”, disse.

O vínculo do zagueiro será de um ano e meio, enquanto o Vasco terá a opção de compra ao final do contrato. O Cruz-Maltino pode, no entanto, concluir a operação antes, se preferir.

O atleta será o segundo reforço defensivo do clube neste meio de temporada. Antes dele, Robert Renan, do Zenit, da Rússia, também assinou por empréstimo com a equipe de São Januário.

Com Carlos Cuesta e Robert Renan, o Vasco consegue reforços para os lados direito e esquerdo da zaga. Ambos chegam para suprir as saídas de João Victor, que se transferiu para o CSKA Moscou, da Rússia, e Luiz Gustavo, negociado com o Bahia.

