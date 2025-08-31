Vegetti valoriza os três pontos: ‘Era importante vencer de qualquer jeito’

Autor do terceiro gol do Vasco no 3 a 2 sobre o lanterna Sport, o centroavante Vegetti valorizou os três pontos na bagagem, neste domingo (31), na Ilha do Retiro, ao fim da rodada 22 desta edição do Campeonato Brasileiro. Com o triunfo, o Gigante da Colina deixa, então, a temida zona de rebaixamento da competição nacional.

“Campo difícil. Não terminamos fazendo o jogo que pretendíamos. Mas era importante ganhar de qualquer jeito, afinal, tínhamos uma decisão e precisávemos ser inteligentes.

O Corsário admitiu que não foi um primor de atuação dos comandados do técnico Fernando Diniz.

“Muitas vezes, jogamos bem e não ganhamos. Desta vez, fizemos a coisa certa e ganhamos o jogo”, ressaltou o Pirata, em entrevista ao streaming “Amazon Prime”.

Por fim, Vegetti celebrou mais um gol com a camisa do Vasco.

“Mais um gol. Muito feliz pela tranquilidade do time. Agora é continuar trabalhando. Temos a Data-Fifa para nos prepararmos para o clássico contra o Botafogo. Um período bom para dar confiança lá na frente”, sublinhou Vegetti.

O Vasco é o 15º lugar desta edição do Campeonato Brasileiro, com 22 pontos. O time volta a campo no dia 11/9, porém, pela Copa do Brasil. Visita o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, pelo jogo de volta das quartas de final do torneio. Na ida, o score ficou em 1 a 1. Pelo Brasileirão, o Gigante volta somente no dia 14/9, em São Januário, contra o Ceará.

