Mais reforços? Saiba planejamento do Flamengo sobre contratações

Com uma postura agressiva na janela, o Flamengo contratou jogadores de peso para sequência. A poucos dias do fechamento do mercado, o diretor de futebol do Rubro-Negro, José Boto, respondeu perguntas sobre a contratação de mais atletas. No entanto, o português destacou a felicidade com os jogadores que já tem à disposição. Desta maneira, o clube não deve mais fechar contratações.

“A janela está aberta ainda, até o dia 2 (de setembro), não temos nenhuma previsão de trazer mais ninguém, mas nunca se sabe porque o mercado é volátil, pode aparecer alguma oportunidade, um bom negócio. Mas, em princípio, está fechada. Até acho que não temos… em Portugal nós dizemos que água a mais mata a planta, e acho que temos água suficiente”, disse José Boto, em zona mista.

Em coletiva, o técnico Filipe Luís também foi questionado sobre mais contratações. O treinador ressaltou que está satisfeito com o elenco rubro-negro e definiu como “extraordinário”.

“Estou muito feliz com o elenco que eu tenho. Qualquer decisão que o Boto e o presidente tomarem, eu estou feliz. Sinto que tenho um elenco extraordinário na mão. É uma decisão deles, participo com a minha opinião, mas são eles que decidem”, destacou Filipe Luís.

Até o momento, o Flamengo contratou o volante Jorginho, o meia Saúl Ñíguez, o atacante Samuel Lino, o meia Jorge Carrascal e o lateral direito Emerson Royal. Os reforços, aliás, chegaram nesta janela. Somente o centroavante Juninho assinou com o Rubro-Negro no início do ano.

Com aval do presidente Bap, o diretor de futebol José Boto acertou transações que totalizaram R$ 277,127 milhões. Este é o maior valor investido pelo Flamengo em uma única janela em sua história.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook