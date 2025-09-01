São Paulo vive horas decisivas pela contratação de Marcos Leonardo

O São Paulo vive horas decisivas na tentativa de contratar Marcos Leonardo. Faltando pouco tempo para o fechamento da janela de transferências, nesta terça-feira (02/9), o Tricolor ainda depende da autorização do Al Hilal, da Arábia Saudita, para confirmar a chegada do atacante.

O desejo do jogador de 22 anos pesa a favor dos paulistas. Fora dos planos do técnico Simone Inzaghi para a temporada e barrado pelo limite de estrangeiros no Campeonato Saudita, o centroavante enxerga no retorno ao Brasil a chance de evitar um período de inatividade. O São Paulo trabalha para fechar o acordo ainda nesta segunda (01/9).

O acordo em discussão prevê um empréstimo de quatro meses, até dezembro de 2025. Nesse período, Marcos Leonardo estaria disposto a abrir mão dos salários no Oriente Médio para viabilizar a transferência. Seu estafe negocia diretamente com os dirigentes sauditas, enquanto o São Paulo se mantém preparado para assinar o contrato rapidamente, caso haja o sinal verde.

A Federação Saudita permite que cada clube tenha dez estrangeiros no elenco, mas apenas oito podem ser relacionados em cada jogo. Mesmo assim, ele ficou de fora da lista inicial e busca alternativas para não perder espaço no mercado.

Para o Al Hilal, liberar o atacante também pode ser vantajoso. Afinal, além de reduzir gastos com quem não estará sendo utilizado, a visibilidade no Brasil, especialmente em um time que disputa a Libertadores e pode chegar longe na competição, tende a valorizar o jogador, pensando em uma venda futura.

Marcos Leonardo vem para o São Paulo?

Marcos Leonardo chegou ao Al Hilal em setembro de 2024 por 40 milhões de euros. Desde então, disputou 49 partidas, marcou 29 gols e deu três assistências. Com vínculo até junho de 2029, ele ainda tem futuro a longo prazo no futebol saudita. Contudo, o próximo capítulo de sua carreira pode ser escrito no Morumbis, dependendo apenas da palavra final dos árabes.

