Santos aguarda dupla de reforços nesta segunda-feira

O Santos deve oficializar pelo menos dois reforços nos próximos dias. Afinal, o zagueiro Adonís Frías, de 27 anos, atualmente no León, do México, deve chegar ao Brasil nesta segunda (01/9) e se apresentar para exames médicos no CT Rei Pelé no mesmo dia. O Peixe pagará cerca de 4 milhões de dólares (R$ 21,6 milhões) para contar com o defensor, que chega para suprir a principal carência do elenco.

Formado nas categorias de base do Defensa y Justicia, da Argentina, Adonís Frías conquistou a Copa Sul-Americana de 2020 e a Recopa Sul-Americana em 2021 antes de passar pelo Los Andes. Desde janeiro de 2023, atua pelo León, do México, e recentemente conquistou a Liga dos Campeões da Concacaf.

Outro jogador aguardado para exames médicos no início da semana é o meio-campista Victor Hugo, de 21 anos, atualmente no Flamengo. Ele deve assinar contrato de empréstimo com o Peixe até o fim de 2025. Formado nas categorias de base do rival carioca, Victor Hugo viu a negociação inicialmente travar, mas as tratativas foram desbloqueadas. O Peixe convenceu o Flamengo que o tempo de jogo do atleta será fundamental para seu desenvolvimento.

O Santos tem até a próxima terça-feira, dia 2 de setembro, para registrar oficialmente os novos jogadores na CBF. Caso contrário, eles não poderão mais atuar nesta temporada pelo Peixe.

