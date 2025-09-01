InícioEsportes
Manchester City encaminha venda do goleiro Ederson para clube turco

Ederson em ação com a camisa do Manchester City

Ederson em ação com a camisa do Manchester City - (crédito: Foto: Reprodução/X)
Ederson em ação com a camisa do Manchester City - (crédito: Foto: Reprodução/X)

O Manchester City encaminhou a venda do goleiro Ederson ao Fenerbahçe. Afinal, o clube turco aguarda apenas o desfecho da negociação dos ingleses com Donnarumma para oficializar a contratação do brasileiro. As informações são do jornal inglês “The Guardian”.

Com a reta final da janela de transferências, que se encerra nesta segunda-feira (1), os Citizens correm contra o tempo para regularizar a documentação do goleiro italiano, que defendia as cores do Paris Saint-Germain, e anunciá-lo.

O Fenerbahçe, por sua vez, terá mais tempo para concretizar a transferência, visto que a janela na Turquia fecha apenas no dia 11 de setembro. Diante disso, os turcos vão pagar 14 milhões de euros pelo goleiro brasileiro (R$ 89 milhões), que tem 32 anos e está desde 2017 no Manchester City.

Vale lembrar que Ederson chama a atenção do futebol turco desde o fim da última temporada. Na ocasião, o Galatasaray, principal rival do Fenerbahçe, apareceu como principal pretendente, mas as conversas não avançaram.

RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 01/09/2025 09:25
    x