Leverkusen demite Erik ten Hag após três jogos e vexame para o sub-20 do Flamengo

Erik ten Hag não é mais o técnico do Bayer Leverkusen

Depois de apenas três partidas, chegou ao fim a curta passagem do técnico Erik ten Hag pelo Bayer Leverkusen. Assim, o clube alemão anunciou a demissão do comandante holandês, de 55 anos, na manhã desta segunda-feira (1).

“O Bayer 04 demitiu o técnico Erik ten Hag com efeito imediato. A comissão técnica assistente assumirá temporariamente as funções de treinamento”, publicou o Leverkusen.

O profissional chegou ao clube para substituir Xabi Alonso, que assumiu o posto do Real Madrid, contudo não deixará boas lembranças. Ainda mais com o baixo rendimento logo após a passagem do espanhol, que foi campeão da Bundesliga há duas temporadas.

Desde que chegou, em julho, Erik ten Hag treinou a equipe durante a pré-temporada, que ocorreu também no Brasil. Na ocasião, chegou a perder por 5 a 1 em um jogo-treino contra a equipe sub-20 do Flamengo. Além disso, esteve à frente do time em três jogos oficiais: a vitória por 4 a 0 sobre o Sonnenhof Grossapach pela Copa da Alemanha, a derrota para o Hoffenheim por 2 a 1 e o empate em 3 a 3 com o Werder Bremen, ambos pela Bundesliga. O auxiliar técnico Rogier Meijer comandará o treino de terça-feira (2). Com pausa para a Data-Fifa, o clube terá tempo para buscar um novo nome, já que só voltará a campo no dia 12 de setembro, contra o Eintracht Frankfurt.

