Jair sofre entorse no joelho direito em triunfo do Vasco na Ilha do Retiro

Jair vivia um bom momento na temporada, mas se lesionou pelo Vasco da Gama

O Vasco divulgou, na noite deste domingo (31), que o volante Jair sofreu uma entorse no joelho direito. Nesse sentido, a contusão ocorreu na vitória sobre o Sport por 3 a 2, válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na ocasião, o meio-campista sofreu um carrinho de Matheusinho ainda no primeiro tempo e levou a pior na disputa. Na nota oficial, o clube carioca não informou o prazo para recuperação, visto que o atleta será reavaliado nos próximos dias para entender a gravidade da lesão.

Depois da disputa de bola, Raphael Claus mandou o jogo seguir. Contudo, teve que paralisar a partida na Ilha do Retiro para o atendimento médico. Assim, o técnico Fernando Diniz teve que fazer a substituição e colocou Mateus Carvalho em campo.

Vale lembrar que o jogador vivia seu melhor momento na temporada. Afinal, ele participou de seis dos últimos sete jogos do time e estufou a rede contra o Botafogo pela Copa do Brasil. O único em que não atuou (contra o Atlético-MG) foi por suspensão automática.

Por fim, o Vasco chegou aos 22 pontos, está na 15ª colocação e afastou a possibilidade de entrar na zona de rebaixamento na rodada. Com a pausa da Data-Fifa, o time só volta a campo no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Botafogo, em 11 de setembro.

