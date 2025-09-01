InícioEsportes
Esportes

Andreas Pereira embarca rumo ao Brasil para jogar no Palmeiras

Andreas Pereira embarca rumo ao Brasil para se apresentar no Palmeiras

Andreas Pereira embarca rumo ao Brasil para se apresentar no Palmeiras - (crédito: Foto: Reprodução/Instagram)
Andreas Pereira embarca rumo ao Brasil para se apresentar no Palmeiras - (crédito: Foto: Reprodução/Instagram)

O meio-campista Andreas Pereira já está a caminho do Brasil para se apresentar oficialmente ao Palmeiras. Anunciado na última sexta-feira (29/8) como reforço, o jogador publicou nesta segunda-feira (01/9) pela manhã uma foto em suas redes sociais dentro do avião. A previsão é de que ele desembarque na capital paulista durante a noite.

Como realizou os exames médicos e assinou contrato ainda na Inglaterra, Andreas não tem pendências burocráticas. Dessa forma, o Verdão poderá registrar sua transferência até o fechamento da janela de inscrições, nesta terça-feira (02/9).

A chegada acontece em um momento estratégico. Afinal, por causa da pausa para as Eliminatórias da Copa do Mundo, o atleta terá quase duas semanas de treinos para se ambientar à Academia de Futebol. A estreia está prevista para depois da Data Fifa, no dia 13 de setembro, quando o Palmeiras recebe o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro.

Além disso, o clube trabalha para ter o novo camisa 8 em plenas condições físicas e técnicas para os duelos decisivos das quartas de final da Libertadores, contra o River Plate, da Argentina.

O investimento foi de 10 milhões de euros (cerca de R$ 63 milhões), parcelados em quatro anos. Andreas Pereira assinou contrato até dezembro de 2028.

A carreira de Andreas Pereira antes do Palmeiras

Nascido na Bélgica, Andreas Pereira passou pela base do PSV, da Holanda. Contudo, iniciou sua carreira profissional no Manchester United, que o emprestou para times como Granada, Valencia, Lazio e Flamengo. Em seguida, os Red Devils o negociaram com o Fulham, também da Premier League. Pela equipe londrina, foram 119 jogos, com dez gols e 19 assistências.

Agora no Palmeiras, o meia acredita que terá mais chances de ser convocado por Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira. Ele estava na mira do Palmeiras desde dezembro, quando as primeiras conversas se iniciaram. Aliás, em janeiro, o Verdão chegou a oferecer 20 milhões de euros, porém a negociação não se concretizou. Agora, o jogador chega à Academia pela metade do preço. 

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 01/09/2025 10:48
