Andreas Pereira embarca rumo ao Brasil para jogar no Palmeiras

O meio-campista Andreas Pereira já está a caminho do Brasil para se apresentar oficialmente ao Palmeiras. Anunciado na última sexta-feira (29/8) como reforço, o jogador publicou nesta segunda-feira (01/9) pela manhã uma foto em suas redes sociais dentro do avião. A previsão é de que ele desembarque na capital paulista durante a noite.

Como realizou os exames médicos e assinou contrato ainda na Inglaterra, Andreas não tem pendências burocráticas. Dessa forma, o Verdão poderá registrar sua transferência até o fechamento da janela de inscrições, nesta terça-feira (02/9).

A chegada acontece em um momento estratégico. Afinal, por causa da pausa para as Eliminatórias da Copa do Mundo, o atleta terá quase duas semanas de treinos para se ambientar à Academia de Futebol. A estreia está prevista para depois da Data Fifa, no dia 13 de setembro, quando o Palmeiras recebe o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro.

Além disso, o clube trabalha para ter o novo camisa 8 em plenas condições físicas e técnicas para os duelos decisivos das quartas de final da Libertadores, contra o River Plate, da Argentina.

O investimento foi de 10 milhões de euros (cerca de R$ 63 milhões), parcelados em quatro anos. Andreas Pereira assinou contrato até dezembro de 2028.

A carreira de Andreas Pereira antes do Palmeiras

Nascido na Bélgica, Andreas Pereira passou pela base do PSV, da Holanda. Contudo, iniciou sua carreira profissional no Manchester United, que o emprestou para times como Granada, Valencia, Lazio e Flamengo. Em seguida, os Red Devils o negociaram com o Fulham, também da Premier League. Pela equipe londrina, foram 119 jogos, com dez gols e 19 assistências.

Agora no Palmeiras, o meia acredita que terá mais chances de ser convocado por Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira. Ele estava na mira do Palmeiras desde dezembro, quando as primeiras conversas se iniciaram. Aliás, em janeiro, o Verdão chegou a oferecer 20 milhões de euros, porém a negociação não se concretizou. Agora, o jogador chega à Academia pela metade do preço.

