São Paulo anuncia a contratação do lateral-direito Maílton

O São Paulo oficializou na manhã desta segunda-feira (01/9) a contratação do lateral-direito Maílton, que estava emprestado pelo Metalist, da Ucrânia, à Chapecoense. O jogador de 26 anos assinou contrato válido até o fim de 2027.

“É uma sensação inexplicável estar aqui. É fruto do trabalho. Eu vinha fazendo uma grande temporada e, graças a Deus, surgiu o interesse do São Paulo, um dos maiores clubes do mundo. Estou muito realizado e espero dar muitas alegrias para o nosso torcedor”, afirmou o reforço tricolor.

Aliás, na atual temporada, Maílton foi um dos principais destaques da equipe catarinense. Afinal, em 30 partidas, entre Campeonato Catarinense e Série B do Brasileiro, acumulou sete gols e nove assistências, chamando a atenção da diretoria do clube paulista.

“O Mailton é um jogador que chamou a atenção da nossa análise de mercado e vai nos ajudar a deixar o elenco ainda mais forte. Acredito muito no potencial do São Paulo Futebol Clube neste ano, que com o esforço de todos, vai conseguindo manter o nosso time competitivo em duas competições”, disse o presidente do São Paulo, Júlio Casares.

No São Paulo, aliás, Maílton terá a concorrência do português Cédric Soares, que vem sendo titular da equipe em 2025. O jovem Maik é a outra opção no setor.

Trajetória de Maílton antes de acertar com o São Paulo

Revelado na base do Palmeiras, o lateral fez sua estreia profissional em 2017, justamente contra a Chapecoense, em um amistoso. Depois disso, passou por Santa Cruz, Mirassol, Operário Ferroviário, Atlético-MG e Coritiba, até acabar sendo negociado em 2021 com o Metalist, da Ucrânia. Contudo, pelo clube europeu, foi emprestado para a Ponte Preta e em duas oportunidades para a própria Chapecoense, onde viveu sua melhor fase.

Assim, Maílton chega ao São Paulo com a missão de ampliar as opções do técnico e reforçar o setor direito da defesa para a sequência da temporada.

