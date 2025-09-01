Alçado a técnico de futebol, Robinho disputa comando de áreas com criminoso em Tremembé

Condenado a nove anos de prisão por estupro coletivo, Robinho encontrou em um velho conhecido a forma para exercer influência dentro do Complexo Penitenciário de Tremembé: o futebol. O ex-Santos foi alçado a cargos importantes na rotina esportiva e transformou os ares dos campeonatos na ‘prisão dos famosos’. Não à toa, passou a ”disputar” poder internamente com outros detentos reconhecidos.

Após se debruçar por completo na rotina da penitenciária para o livro ‘Tremembé’, o jornalista Ulisses Campbell revelou detalhes curiosos de detentos famosos. Entre eles, Robinho. O ex-Santos não só foi alçado à condição de treinador de futebol, como tornou-se presidente de um clube interno batizado como Tremembé Esporte Clube.

As regras por lá chamam atenção, afinal, ainda segundo relato, os times se organizam em grupos classificados por crimes de cometeram. O jornalista chegou a mencionar sobre o confronto entre “assassinos” x “estupradores” — que envolve diretamente o ex-Santos.

“Lá, eles tem o Tremembé Esporte Clube. Eles chegam ao absurdo de ter times assim: assassinos contra estupradores. Sério mesmo. Agora, um desses times, é treinado pelo Robinho”, contou Campbell ao podcast Inteligência LTDA.

Disputa por prestígio

A liderança do ex-jogador, porém, não ocorre sem resistência. Isso porque o empresário Thiago Brennand, igualmente condenado pelo crime de estupro, passou a exercer um antagonismo ao prestígio do ex-Santos na penitenciária.

Brennand distribuiu chuteiras, promoveu favores e arcou com honorários advocatícios de colegas para reforçar sua rede de apoio. A tentativa de se impor fez surgir uma rivalidade velada entre os dois, marcada por estratégias diferentes: o ex-Santos usa o futebol como ferramenta de poder, e Thiago aposta em benefícios materiais.

O livro, que será lançado nesta segunda-feira (01), descreve que ambos dividem áreas de influência no presídio, com grupos. Aliás, junto ao médico Roger Abdelmassih, outro preso conhecido, receberam o apelido de “viúvas da elite” entre os detentos.

Impacto de Robinho

Sua influência transformou a rotina esportiva em atração dentro e fora da penitenciária. Ainda de acordo com o relato, companheiros de cela o tratam como celebridade, e até familiares desses detentos começaram a frequentar o local.

A busca por autógrafos e registros fizeram as visitas aumentarem cerca de 30% desde a chegada do jogador, segundo dados divulgados por Campbell.

Projeto em apostas esportivas

Em meio às atividades voltadas ao futebol, o ex-jogador ainda articula um movimento voltado para o âmbito esportivo. O ex-Santos pretende lançar em breve uma plataforma de apostas esportivas e, para isso, alinha detalhes com o hacker Walter Delgatti Netto.

Funcionários da penitenciária e o advogado de Delgatti, Ariovaldo Moreira, confirmaram o projeto a pessoas próximas. Os detentos têm como objetivo aproveitar a visibilidade pública do ex-jogador e o conhecimento técnico do hacker para atuar com lucros no mercado digital. Contudo, o lançamento só será viável em caso de progressão de regime para ambos.

E a situação na Justiça?

O ex-jogador está detido desde que o Superior Tribunal de Justiça homologou a decisão italiana, em março de 2024. Na semana passada, ainda em agosto, o STF confirmou pela segunda vez a manutenção da pena: por 10 votos a 1. Apenas o ministro Gilmar Mendes votou pela liberdade do santista.

A defesa ainda tenta, sem sucesso, reduzir a duração do encarceramento por meio de novo cálculo da pena devido à distinção de leis entre Brasil e Itália. Como justificativa, alegou que a Lei de Migração, usada pelo STJ para homologar a sentença, entrou em vigor depois do crime.

Inserida neste contexto, a defesa do ex-jogador alega que a lei teria sido aplicada de forma retroativa — o que a legislação brasileira não permite.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.