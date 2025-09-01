Estêvão celebra evolução após chegada ao Chelsea e projeta jogos da Seleção

O atacante Estêvão, de 18 anos, vive um momento especial na carreira. Após disputar o Mundial de Clubes com o Palmeiras e se transferir para o Chelsea, o jovem já soma boas atuações na Premier League e voltou a ser convocado por Carlo Ancelotti para defender a Seleção Brasileira.

Em entrevista à CBF TV, Estêvão destacou o amadurecimento desde a última convocação, em junho.

“Estou muito feliz. Uma mudança de país nunca é fácil, mas graças a Deus estou me adaptando da melhor forma possível e conseguindo ajudar meus companheiros no Chelsea. Venho bem mais preparado fisicamente e mentalmente para agregar cada vez mais à Seleção”, disse Estêvão.

Primeiro jogador a se apresentar à Granja Comary, o atacante afirmou estar se sentindo pronto para os compromissos contra Chile e Bolívia, pelas duas últimas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas.

Mesmo com pouca experiência, Estêvão já conquistou espaço no Chelsea. Ele foi titular em dois dos três jogos da equipe na Premier League e eleito melhor em campo no duelo contra o West Ham, em 22 de agosto, quando deu uma assistência.

“O futebol inglês é muito intenso, rápido, dinâmico, que exige muito de você por causa da intensidade. Ainda não estou totalmente adaptado, mas estou me adaptando graças à comissão técnica, aos meus companheiros de equipe e à torcida, que têm me abraçado da melhor forma possível para que eu possa me desenvolver”, explicou.

Estêvão celebra ‘companhia do Chelsea’ no Brasil

Aliás, na Seleção, Estêvão terá ao lado os companheiros de clube Andrey Santos e João Pedro, convocados por Ancelotti.

“Quando saiu a convocação, nós três ficamos felizes. É fruto de um trabalho que a gente faz todos os dias para estar aqui. Ficamos muito felizes por sermos companheiros de time e aqui na Seleção também”, comemorou.

O Brasil encara o Chile na próxima quinta-feira (04/9), às 21h30, no Maracanã, e depois visita a Bolívia, no dia 9, às 20h30, no Estádio Municipal de El Alto, que fica a mais de 4 mil metros de altitude.

“São partidas bem difíceis. Contra o Chile, vamos estar ao lado da nossa torcida no Maracanã, o que vai ser bem importante para a gente. E na Bolívia tem a altitude, vamos dar o nosso máximo, claro que nunca é fácil jogar lá. Mas, se Deus quiser, vai correr tudo bem”, finalizou o atacante.

